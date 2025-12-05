كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

السعودية

فاز منتخب السعودية على منافسه جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وسجل محمد كنو (2) وسالم الدوسري أهداف السعودية، بينما أحرز إبراهيم يوسف هدف جزر القمر الوحيد.

وأصبح منتخب السعودية أول فريق يتأهل لدور ربع النهائي.

وافتتح كنو النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول صنعه سالم الدوسري.

وضاعف كنو الفارق في الدقيقة 51 من صناعة سالم الدوسري.

وقلص إبراهيم يوسف الفارق في الدقيقة 63 قبل أن يحسم الدوسري الفوز في الدقيقة 76.

ويضرب السعودية موعدا ضد المغرب في المباراة الختامية من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.

