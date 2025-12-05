كأس العالم 2026 – مدرب الأردن: لا توجد فوارق كبيرة والسعودية خير مثال ضد الأرجنتين

شدد جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن على عدم وجود فوارق كبيرة في المحافل الكبيرة مثل كأس العالم والسعودية خير مثال بالانتصار على الأرجنتين البطل في كأس العالم 2022.

وقال السلامي عبر قناة بي إن سبورتس: "علينا محاولة مجاراة المنتخبات الكبيرة، لكن الأمور يجب أن تكون جيدة لأنها المشاركة الأولى لنا".

وواصل "كرة القدم الأردنية كانت في حاجة إلى المشاركة في كأس العالم وهذه فرصة للاعبين للظهور".

وأضاف "أتمنى جاهزية جميع اللاعبين الأقوياء".

وأكمل "المجموعة التي نتواجد فيها قوية، لكن إن شاء الله سنكون منافسين أقوياء".

وواصل "مواجهة الأرجنتين بطل العالم استثنائية وكذلك اللعب ضد ليونيل ميسي، لكن لا تعرف ما يحدث في مباريات كرة القدم، والسعودية خير مثال عندما انتصرت على الأرجنتين في كأس العالم 2022".

وأنهى حديثه قائلا: "لا توجد فوارق كبيرة في المحافل العالمية وأتمنى تمثيل كرة القدم الأردنية بأفضل طريقة".

ويتواجد منتخب الأردن في المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين – الجزائر – النمسا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026.

النمسا × الأردن.. 16 يونيو 2026.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026.

الأردن × الجزائر.. 22 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

الأردن × الجزائر.. 27 يونيو 2026.

الجزائر × النمسا.. 27 يونيو 2026.