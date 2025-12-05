كأس العالم - قبل المربع الذهبي.. مواجهة محتملة بين ميسي أمام رونالدو حال تصدر مجموعتهما

قد يشهد كأس العالم 2026 مواجهة نارية محتملة بين البرتغال والأرجنتين في ربع نهائي البطولة.

ويأتي ذلك حال تصدر الثنائي مجموعته ثم استمر في طريقه حتى ربع النهائي.

وتقام تلك المواجهة المحتملة يوم 11 يوليو بمدينة كنساس الأمريكية.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة رفقة كل من الجزائر والنمسا والأردن.

بينما البرتغال في المجموعة الحادية عشر مع كولومبيا وأوزبكستان والمتأهل من الملحق العالمي بين (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - نيو كاليدونيا).

وحال تأهل منتخب الأرجنتين في الصدارة يواجه ثاني المجموعة الثامنة في دور الـ 32 ثم حال تأهله مجددا يواجه الفائز من ثاني المجموعة الرابعة أمام ثاني المجموعة السابعة التي تضم مصر.

بينما البرتغال حال تأهلها في الصدارة تواجه ثالث أحد المجموعات (الرابعة أو الخامسة أو التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشر) في دور الـ 32) بينما في ثمن النهائي سيواجه المتأهل من ثاني المجموعة الثانية ضد ثالث أحد مجموعات (الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة أو العاشرة)

وجاءت مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية - مسار 4 في أوروبا (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - أيرلندا - التشيك)

المجموعة الثانية: كندا - مسار 1 في أوروبا (إيطاليا - ويلز - أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك) - قطر - سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا - باراجواي - أستراليا - مسار 3 في أوروبا (تركيا - رومانيا - سلوفاكيا - كوسوفو).

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كواراساو - كوت ديفوار - الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - مسار 2 أوروبا (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا) - تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا - كاب فيردي - السعودية - أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - مسار 2 الملحق العالمي (العراق - بوليفيا - سورينام) - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال - مسار 1 الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - نيو كالديونيا) - أوزبكستان - كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.