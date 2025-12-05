كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن رضاه بمجموعة المنتخب في كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس: حسام حسن - قناة بي إن سبورتس:"كأس العالم هي أعلى مستوى للبطولات، فكل منتخب متواجد كبير وبالتالي لا توجد مباراة سهلة".

وتابع "هناك تنوع في مجموعتنا بكأس العالم بتواجد منتخب كبير مصنف عالميا في المقدمة مثل بلجيكا، ومنتخب آسيوي كبير مثل إيران، وأيضا نيوزلندا منتخب مجتهد".

وشدد حسام حسن "لدينا طموح مشروع بالوصول لأبعد مدى ولدينا وقت عقب أمم إفريقيا، وكأس الأمم ستكون إعداد قوي لنا قبل كأس العالم وأيضا فترات التوقف الدولي".

وواصل "من يريد الوصول إلى أبعد مدى وإسعاد جماهيره عليه أن يجتهد ويقدم أفضل ما لديه وعلينا الإعداد بشكل جيد".

كما صرح حسام حسن عبر صفحة اتحاد الكرة قائلا: "منذ تواجدي على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر وألعب دائما على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية وهو ما أتطلع إليه في كأس العالم 2026".

وأضاف"جاهزون لمجموعتنا في كأس العالم وسوف نبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل مميز في الحدث الأهم في العالم، ولدينا لاعبون كبار لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة في المونديال".

واختتم حسام حسن تصريحاته "نركز حاليا على بطولة أمم إفريقيا أولا والتي ستنطلق بعد أيام في المغرب".

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى: بلجيكا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو لومين بسياتل)

الجولة الثانية: نيوزلندا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو بي سي في فانكوفر الكندية)

الجولة الثالثة: مصر × إيران - (استاد بي سي في فانكوفر الكندية - أو لومين بسياتل)

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة غدا السبت.