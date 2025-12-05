قرعة كأس العالم 2026 – الثأر عنوانها.. مواجهات مكررة في المونديال

تحت عنوان الثأر هناك مواجهات مكررة سنشهدها في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو لـ19 يوليو العام المقبل بتواجد 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ بعدما كانت النسخ السابقة تقام بمشاركة 32 فريقا.

ولنستعرض سويا أبرز المواجهات المكررة التي سنشهد حدوثها في المونديال.

المكسيك ضد جنوب إفريقيا

بالمثل تماما، وقتما استضافت جنوب إفريقيا البطولة في 2010 كان الافتتاح أمام المكسيك وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد 16 عاما ستستضيف المكسيك البطولة وستواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح.

المجموعة الثأرية للمغرب

في مونديال 1998 وقع المغرب مع البرازيل واسكتلندا والنرويج.

وكان أسود الأطلس يستطيعون التأهل لدور الـ16 لولا حدوث مؤامرة بين السليساو والنرويج ونهاية المباراة بينهما بفوز الفايكنج بهدفين لهدف في ظل ضمان البرازيل التأهل ليتم إقصاء المغرب.

والآن أمام المغرب الفرصة للثأر من البرازيل في ظل عدم وجود النرويج.

وقتها هُزم المنتخب المغربي من البرازيل بثلاثية دون رد، وفاز بالنتيجة ذاتها على اسكتلندا.

فرنسا ضد السنغال

في افتتاح كأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان التقى منتخب فرنسا مع السنغال الذي كان يشارك للمرة الأولى تاريخيا في المونديال.

وقتها صعق أسود التيرانجا، الديوك الفرنسية حامل اللقب وانتصروا بهدف دون رد.

وفي النهاية تأهل منتخب السنغال لدور الـ16 فيما ودع المنتخب الفرنسي البطولة من دور المجموعات.

إنجلترا ضد كرواتيا

في نصف نهائي كأس العالم 2018 كان منتخب إنجلترا يرغب في الفوز بالكأس للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1966 وكان شعاره في البطولة "إنها عائدة إلى المنزل" في إشارة للكأس.

ولكن في نصف النهائي التقى بكرواتيا وحينها كانت كل الترشيحات تصب في صالح الأسود الثلاثة، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

انتصر رفاق لوكا مودريتش آنذاك بهدفين لهدف رغ التأخر في البداية في النتيجة، وذلك عقوب اللجوء لشوطين إضافيين.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب إفريقيا- المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا- أستراليا- باراجواي- المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)

المجدموعة الخامسة: ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزباكستان- المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا

هل تتذكر مواجهات أخرى مكررة في المونديال؟