كأس العالم - تفوق على بلجيكا.. تاريخ مواجهات مصر ضد منافسي المجموعة

أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة.

ويقع منتخب مصر رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتشهد المواجهات التاريخية بين مصر ومنافسيها في المجموعة تفوق على كل من بلجيكا ونيوزلندا، بينما لم يذق الفراعنة طعم الفوز من قبل أمام إيران في الوقت الأصلي.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مصر ضد منافسيها في المجموعة:

بلجيكا

لعب: 4 مباريات

فوز مصر: 3

فوز بلجيكا: 1

كانت جميع المواجهات بين مصر وبلجيكا ودية آخرها في نوفمبر 2022 وتفوق فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل وقتها الثنائي مصطفى محمد ومحمود "تريزيجيه" هدفي مصر بينما لويس أوبيندا سجل هدف بلجيكا الوحيد.

أما المواجهة الأولى كانت في مارس 99 وانتهت بفوز مصر بهدف دون مقابل سجله حازم إمام.

بينما المواجهة الثانية كانت في فبراير 2005 وتغلب منتخب مصر على بلجيكا بأربعة أهداف دون مقابل.

أما انتصار بلجيكا الوحيد على مصر فكان في 2018 قبل انطلاق كأس العالم.

وتغلب وقتها منتخب بلجيكا على مصر بثلاثة أهداف دون مقابل.

إيران

لعب: 1

تعادل: 1 (انتهت بفوز مصر بركلات الترجيح)

تواجه المنتخبان في كأس إل جي نسخة 2000 وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما وحسمها منتخب مصر بركلات الترجيح وسجل وقتها هدف الفراعنة، حسام حسن.

وكانت هناك مواجهة أخرى في يوليو 1975 فاز بها منتخب إيران بهدفين مقابل هدف واحد أمام مصر لكن كان يلعب المنتخب إيران وقتها بالرديف.

نيوزلندا

لعب: 3

فوز مصر: 2

تعادل: 1

فاز منتخب مصر في مواجهته الأخيرة على نيوزلندا بهدف دون مقابل في افتتاح كأس العاصمة الإدارية بمارس 2024.

وسجل وقتها مصطفى محمد هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

بينما المواجهتان الأولى والثانية كانتا في يوليو 1999، وتعادل المنتخبان في المواجهة الأولى بهدف لكل منهما، بينما فازت مصر بالمباراة الثانية بهدف دون مقابل.

وتنطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى: بلجيكا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو لومين بسياتل)

الجولة الثانية: نيوزلندا × مصر - (استاد صوفي بلوس أنجلوس أو بي سي في فانكوفر الكندية)

الجولة الثالثة: مصر × إيران - (استاد بي سي في فانكوفر الكندية - أو لومين بسياتل)

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول مواعيد مباريات البطولة غدا السبت.