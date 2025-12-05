منافس مصر في كأس العالم - الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة.. تعرف على منتخب بلجيكا

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا - يورو 2024

يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

المجموعة السابعة أوقعت مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مباراة مصر وبلجيكا تقام في الجولة الأولى لدور المجموعات، التي تقام بين يومي 11 و17 يونيو 2026.

الفريق تأهل بصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم، التي واجه فيها مقدونيا وويلز وليشتنشتاين وكازاخستان.

منتخب بلجيكا استرد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بعد غيابه بسبب أزمته الشهيرة مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو.

في الوقت ذاته يملك الفريق العديد من الخيارات بهذا المركز، مثل سيني لامينس حارس مانشستر يونايتد وماتس سيلس حارس مرمى نوتنجهام فورست.

قائمة بلجيكا لا تزال تملك العديد من مخضرمي الجيل الذهبي السابق، مثل كيفن دي بروين وأكسيل فيتسل ولياندرو تروسار وروميلو لوكاكو وتوماس مونييه.

كذلك تملك العديد من العناصر الأحدث سنا، مثل جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، ولويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس، وماكسيم دي كويبر مدافع برايتون.

المدرب الحالي هو الفرنسي رودي جارسيا، منذ يناير 2025.

10 مباريات خاضها جارسيا مع بلجيكا، فاز بـ 6 وتعادل في 3 وخسر واحدة.

هذه الخسارة الوحيدة كانت أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة الأولى له.

آخر مواجهة بين مصر وبلجيكا كانت يوم 18 نوفمبر 2022، في ختام استعدادات بلجيكا لكأس العالم.

وسجل مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه هدفي مصر، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

بلجيكا منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام منافس مصر – جارسيا: الفراعنة من أقوى المنتخبات الإفريقية.. وسعيد لرؤية صلاح كأس العالم - قبل المربع الذهبي.. مواجهة محتملة بين ميسي أمام رونالدو حال تصدر مجموعتهما قرعة كأس العالم 2026 – الثأر عنوانها.. مواجهات مكررة في المونديال
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته 2 ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518533/منافس-مصر-في-كأس-العالم-الكلمة-الأخيرة-كانت-للفراعنة-تعرف-على-منتخب-بلجيكا