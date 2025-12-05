منافس مصر في كأس العالم - الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة.. تعرف على منتخب بلجيكا

يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

المجموعة السابعة أوقعت مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مباراة مصر وبلجيكا تقام في الجولة الأولى لدور المجموعات، التي تقام بين يومي 11 و17 يونيو 2026.

الفريق تأهل بصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم، التي واجه فيها مقدونيا وويلز وليشتنشتاين وكازاخستان.

منتخب بلجيكا استرد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بعد غيابه بسبب أزمته الشهيرة مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو.

في الوقت ذاته يملك الفريق العديد من الخيارات بهذا المركز، مثل سيني لامينس حارس مانشستر يونايتد وماتس سيلس حارس مرمى نوتنجهام فورست.

قائمة بلجيكا لا تزال تملك العديد من مخضرمي الجيل الذهبي السابق، مثل كيفن دي بروين وأكسيل فيتسل ولياندرو تروسار وروميلو لوكاكو وتوماس مونييه.

كذلك تملك العديد من العناصر الأحدث سنا، مثل جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، ولويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس، وماكسيم دي كويبر مدافع برايتون.

المدرب الحالي هو الفرنسي رودي جارسيا، منذ يناير 2025.

10 مباريات خاضها جارسيا مع بلجيكا، فاز بـ 6 وتعادل في 3 وخسر واحدة.

هذه الخسارة الوحيدة كانت أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة الأولى له.

آخر مواجهة بين مصر وبلجيكا كانت يوم 18 نوفمبر 2022، في ختام استعدادات بلجيكا لكأس العالم.

وسجل مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه هدفي مصر، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.