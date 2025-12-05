كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب جميع مباريات دور المجموعات
الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 21:44
كتب : FilGoal
انتهت قرعة كأس العالم 2026 وأسفرت عن مجموعات قوية ومباريات نارية.
ويستعرض FilGoal.com ترتيب المباريات في دور المجموعات.
ويقع منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم.
وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.
المجموعة الأولى
المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – مسار 4 في أوروبا (الدنمارك – مقدونيا الشمالية – أيرلندا – التشيك).
الجولة الأولى
المسكيك × جنوب إفريقيا.. 11 يونيو 2026.
كوريا الجنوبية × مسار 4 في أوروبا.. 11 يونيو 2026.
الجولة الثانية
مسار 4 في أوروبا × جنوب إفريقيا.. 18 يونيو 2026.
المكسيك × جنوب إفريقيا.. 18 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
مسار 4 في أوروبا × المكسيك.. 24 يونيو 2026.
جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية.. 24 يونيو 2026.
المجموعة الثانية
كندا – مسار 1 في أوروبا (إيطاليا – ويلز – أيرلندا الشمالية – البوسنة والهرسك) – قطر – سويسرا
الجولة الأولى
كندا × مسار 1 في أوروبا.. 12 يونيو 2026.
قطر × سويسرا.. 13 يونيو 2026.
الجولة الثانية
سويسرا × مسار 1 في أوروبا.. 18 يونيو 2026.
كندا × قطر.. 18 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
سويسرا × كندا.. 24 يونيو 2026.
مسار 1 في أوروبا × قطر.. 24 يونيو 2026.
المجموعة الثالثة
البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا
الجولة الأولى
البرازيل × المغرب.. 13 يونيو 2026.
هايتي × اسكتلندا.. 13 يونيو 2026.
الجولة الثانية
البرازيل × هايتي.. 19 يونيو 2026.
اسكتلندا × المغرب.. 19 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
اسكتلندا × البرازيل.. 24 يونيو 2026.
المغرب × هايتي.. 24 يونيو 2026.
المجموعة الرابعة
أمريكا – باراجواي – استراليا – مسار 3 في أوروبا (تركيا – رومانيا – سلوفاكيا – كوسوفو)
الجولة الأولى
أمريكا × باراجواي.. 12 يونيو 2026.
استراليا × مسار 3 في أوروبا.. 13 يونيو 2026.
الجولة الثانية
مسار 3 في أوروبا × باراجواي.. 19 يونيو 2026.
أمريكا × استراليا.. 19 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
مسار 3 في أوروبا × أمريكا.. 25 يونيو 2026.
باراجواي × استراليا.. 25 يونيو 2026.
المجموعة الخامسة
ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور
الجولة الأولى
ألمانيا × كوراساو.. 14 يونيو 2026.
كوت ديفوار × الإكوادور.. 14 يونيو 2026.
الجولة الثانية
ألمانيا × كوت ديفوار.. 20 يونيو 2026.
الإكوادور × كوراساو.. 20 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
الإكوادور × ألمانيا.. 25 يونيو 2026.
كوراساو × كوت ديفوار.. 25 يونيو 2026.
المجموعة السادسة
هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) – تونس
الجولة الأولى
هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026.
مسار 2 في أوروبا × تونس.. 14 يونيو 2026.
الجولة الثانية
هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026.
تونس × اليابان.. 20 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
تونس × هولندا.. 25 يونيو 2026.
اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 25 يونيو 2026.
المجموعة السابعة
بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا
الجولة الأولى
بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.
إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.
الجولة الثانية
بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.
نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.
مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.
المجموعة الثامنة
إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي
الجولة الأولى
إسبانيا × كاب فيردي.. 15 يونيو 2026.
السعودية × أوروجواي.. 15 يونيو 2026.
الجولة الثانية
إسبانيا × السعودية.. 21 يونيو 2026.
أوروجواي × كاب فيردي.. 21 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
أوروجواي × إسبانيا.. 26 يونيو 2026.
كاب فيردي × السعودية.. 26 يونيو 2026.
المجموعة التاسعة
فرنسا – السنغال – مسار 2 الملحق العالمي (العراق – بوليفيا – سورينام) – النرويج
الجولة الأولى
فرنسا × السنغال.. 16 يونيو 2026.
مسار 2 الملحق العالمي × النرويج.. 16 يونيو 2026.
الجولة الثانية
فرنسا × مسار 2 الملحق العالمي.. 22 يونيو 2026.
النرويج × السنغال.. 22 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
النرويج × فرنسا.. 26 يونيو 2026.
السنغال × مسار 2 الملحق العالمي.. 26 يونيو 2026.
المجموعة العاشرة
الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن
الجولة الأولى
الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026.
النمسا × الأردن.. 16 يونيو 2026.
الجولة الثانية
الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026.
الأردن × الجزائر.. 22 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
الأردن × الجزائر.. 27 يونيو 2026.
الجزائر × النمسا.. 27 يونيو 2026.
المجموعة الحادية عشر
البرتغال – مسار 1 الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية – جامايكا – نيو كاليدونيا) – أوزبكستان – كولومبيا
الجولة الأولى
البرتغال × مسار 1 الملحق العالمي.. 17 يونيو 2026
أوزبكستان × كولومبيا.. 17 يونيو 2026.
الجولة الثانية
البرتغال × أوزبكستان.. 23 يونيو 2026.
كولومبيا × مسار 1 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
كولومبيا × البرتغال.. 27 يونيو 2026.
مسار 1 الملحق العالمي × أوزبكستان.. 27 يونيو 2026.
المجموعة الثانية عشر
إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.
الجولة الأولى
إنجلترا × كرواتيا.. 17 يونيو 2026.
غانا × بنما.. 17 يونيو 2026.
الجولة الثانية
إنجلترا × غانا.. 23 يونيو 2026.
بنما × كرواتيا.. 23 يونيو 2026.
الجولة الثالثة
بنما × إنجلترا.. 27 يونيو 2026.
كرواتيا × غانا.. 27 يونيو 2026.