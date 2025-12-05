منافس مصر في كأس العالم - وود ورفاقه ومواجهة يعيدها الكبار.. تعرف على منتخب نيوزيلندا

يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

المجموعة السابعة أوقعت مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مباراة مصر ونيوزيلندا تقام في الجولة الثانية لدور المجموعات، التي تقام بين يومي 18 و23 يونيو 2026.

وتأهل منتخب نيوزيلندا من تصفيات أوقيانوسيا بالبطاقة المباشرة الوحيدة.

وتصدر المنتخب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة على حساب تاهيتي وفانواتو وساموا، ليتأهل إلى الجولة النهائية.

وهناك سحق فيجي 7-0 في نصف النهائي، ثم تغلب على نيو كاليدونيا 3-0 في النهائي.

ويتولى الإنجليزي دارين بازيلي قيادة منتخب نيوزيلندا منذ يوليو 2023.

وفي 30 مباراة، حقق 13 انتصارا و5 تعادلات مقابل 12 هزيمة.

وتوج بازيلي مع نيوزيلندا بكأس أمم أوقيانوسيا 2024.

مسيرة بازيلي كمدير فني بالكامل خاضها في نيوزيلندا، مع مختلف المراحل السنية لمنتخب نيوزيلندا، وأندية وايتاكيري يونايتد وواندررز.

على رأس لاعبي نيوزيلندا يتربع كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وفي الدرجات الإنجليزية الأدنى يتواجد تايلر بيندون مدافع شيفيلد، وماركو ستامينيتش لاعب وسط سوانزي سيتي.

المنتخبان التقيا وديا في كأس عاصمة مصر في مارس 2024.

وفاز الفراعنة بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد.

والتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما مع نيوزيلندا في كأس العالم يوم 1 أكتوبر.

وانتهت هذه المباراة بفوز نيوزيلندا 2-1.

سجل أحمد خالد هدف الفراعنة، بينما سجل لوك بروك سميث وتزي شوان لوك هدفي نيوزيلندا.

نيوزيلندا منتخب مصر كأس العالم
