قرعة كأس العالم 2026 – ترتيب مباريات المنتخبات العربية بالكامل

أقيمت اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونستعرض المجموعات التي تواجد فيها المنتخبات العربية التي تأهلت بالفعل أو تلك التي ستخوض الملحق العالمي مثل العراق.

وجاءت المجموعات التي ضمت المنتخبات العربية كالتالي:

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا)

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

والآن مع ترتيب جدول مباريات العرب:

مجموعة قطر

المباراة الأولى: قطر ضد سويسرا

المباراة الثانية: كندا ضد قطر

المباراة الثالثة: المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك) ضد قطر

مجموعة المغرب

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي

مجموعة تونس

المباراة الأولى: المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا) ضد تونس

المباراة الثانية: تونس ضد اليابان

المباراة الثالثة: تونس ضد هولندا

مجموعة السعودية

المباراة الأولى: السعودية ضد أوروجواي

المباراة الثانية: إسبانيا ضد السعودية

المباراة الثالثة: كاب فيردي ضد السعودية

مجموعة العراق لو تأهلت من الملحق العالمي

المباراة الأولى: العراق ضد النرويج

المباراة الثانية: فرنسا ضد العراق

المباراة الثالثة: السنغال ضد العراق

مجموعة الجزائر والأردن

المباراة الأولى: الأرجنتين ضد الجزائر

المباراة الأولى: النمسا ضد الأردن

المباراة الثانية: الأردن ضد الجزائر

المباراة الثالثة: الأردن ضد الأرجنتين

المباراة الثالثة: الجزائر ضد النمسا