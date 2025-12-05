قرعة كأس العالم 2026 – ترتيب مباريات المنتخبات العربية بالكامل

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 21:26

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي - فرنسا والمغرب - كأس العالم 2022

أقيمت اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونستعرض المجموعات التي تواجد فيها المنتخبات العربية التي تأهلت بالفعل أو تلك التي ستخوض الملحق العالمي مثل العراق.

وجاءت المجموعات التي ضمت المنتخبات العربية كالتالي:

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا)

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

والآن مع ترتيب جدول مباريات العرب:

مجموعة قطر

المباراة الأولى: قطر ضد سويسرا

المباراة الثانية: كندا ضد قطر

المباراة الثالثة: المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك) ضد قطر

مجموعة المغرب

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي

مجموعة تونس

المباراة الأولى: المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا) ضد تونس

المباراة الثانية: تونس ضد اليابان

المباراة الثالثة: تونس ضد هولندا

مجموعة السعودية

المباراة الأولى: السعودية ضد أوروجواي

المباراة الثانية: إسبانيا ضد السعودية

المباراة الثالثة: كاب فيردي ضد السعودية

مجموعة العراق لو تأهلت من الملحق العالمي

المباراة الأولى: العراق ضد النرويج

المباراة الثانية: فرنسا ضد العراق

المباراة الثالثة: السنغال ضد العراق

مجموعة الجزائر والأردن

المباراة الأولى: الأرجنتين ضد الجزائر

المباراة الأولى: النمسا ضد الأردن

المباراة الثانية: الأردن ضد الجزائر

المباراة الثالثة: الأردن ضد الأرجنتين

المباراة الثالثة: الجزائر ضد النمسا

قرعة كأس العالم 2026 المغرب الجزائر تونس السعودية العراق الأردن
نرشح لكم
كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر كأس العالم 2026 – الطرابلسي: سأحدث بعض التغييرات في قائمتي.. ومجموعتنا جيدة كأس العرب – كيروش: كنا نستحق الفوز على المغرب كأس العرب – السكتيوي: طرد حمد الله بعثر أوراقنا ضد عمان كأس العرب - لاعب الإمارات: لا فارق بين منتخب مصر الأول والثاني كأس العرب - مدرب الإمارات: سنواجه مصر أحد أفضل منتخبات البطولة كأس العرب – الكرتي: قاتلنا من أجل التعادل بعد الطرد ضد عمان كأس العرب – المغرب المنقوص يتعثر بالتعادل مع عمان
أخر الأخبار
كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر 12 دقيقة | كأس العرب
كأس العالم 2026 – مدرب الأردن: لا توجد فوارق كبيرة والسعودية خير مثال ضد الأرجنتين 23 دقيقة | آسيا
كأس العالم - قبل المربع الذهبي.. مواجهة محتملة بين ميسي أمام رونالدو حال تصدر مجموعتهما 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى 38 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 – الطرابلسي: سأحدث بعض التغييرات في قائمتي.. ومجموعتنا جيدة 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
قرعة كأس العالم 2026 – الثأر عنوانها.. مواجهات مكررة في المونديال ساعة | تقرير في الجول
كأس العالم - تفوق على بلجيكا.. تاريخ مواجهات مصر ضد منافسي المجموعة ساعة | أمريكا
منافس مصر في كأس العالم - الكلمة الأخيرة كانت للفراعنة.. تعرف على منتخب بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته 4 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية
/articles/518530/قرعة-كأس-العالم-2026-ترتيب-مباريات-المنتخبات-العربية-بالكامل