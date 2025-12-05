قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 21:13

كتب : رامي جمال

كأس العالم

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا المكسيك الصيف المقبل عن مواجهة افتتاح مكررة لمونديال 2010.

ويقام كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو لـ19 يوليو العام المقبل بتواجد 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ بعدما كانت النسخ السابقة تقام بمشاركة 32 فريقا.

وسيقام الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا بعدما تقابلا في افتتاح نسخة 2010 التي استضافتها بلاد البافانا بافانا والتي انتهت آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كما شهدت المجموعة الثالثة مواجهة ثأرية للمغرب مع البرازيل واسكتلندا في مواجهات مكررة لما حدث في دور المجموعات في 1998.

فيما تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

كما وقع منتخب الجزائر مع الأردن في المجموعة العاشرة رفقة الأرجنتين حامل اللقب والنمسا.

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك- كوريا الجنوبية- جنوب إفريقيا- المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)

المجموعة الثانية: كندا- سويسرا- قطر- المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل- المغرب- اسكتلندا- هايتي

المجموعة الرابعة: أمريكا- أستراليا- باراجواي- المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)

المجدموعة الخامسة: ألمانيا- الإكوادور- كوت ديفوار- كواراساو

المجموعة السادسة: هولندا- اليابان- تونس- المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألباميا)

المجموعة السابعة: بلجيكا- إيران- مصر- نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا- أوروجواي- السعودية- كاب فيردي

المجموعة التاسعة: فرنسا- السنغال- النرويج- المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين- النمسا- الجزائر- الأردن

المجموعة الحادية عشر: البرتغال- كولومبيا- أوزباكستان- المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا- كرواتيا- بنما- غانا

قرعة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 مصر الجزائر تونس المغرب السعودية
