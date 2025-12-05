كأس العرب – كيروش: كنا نستحق الفوز على المغرب

أوضح كارلوس كيروش المدير الفني لعمان أن فريقه كان يستحق الفوز على المغرب.

وتعثر منتخب المغرب بالتعادل مع منافسه عمان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "كانت المباراة قوية ضد فريق منظم، اللاعبون كانوا رائعين وحاولنا السيطرة خططيا وبالفعل أوقفنا خطورة المغرب".

وأضاف "منتخب المغرب لم يتمكن من فعل أي شيء على مستوى الاختراق وإيجاد حلول هجومية وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وكنا نستحق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون بذلوا كل شيء ولم نتسم بالجودة المطلوبة في النصف ساعة الأخيرة".

ولعب منتخب المغرب بـ 10 لاعبين بعد طرد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 53.

وطرد حمد الله بعد ارتطام الحذاء في وجه مدافع عمان.

وشارك وليد الكرتي لاعب بيراميدز في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب وتم استبداله في الدقيقة 80.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على منافسه جزر القمر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر منتخب عمان من السعودية بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.

وبهذا التعادل وصل منتخب المغرب للنقطة الرابعة في صدارة مجموعته، بينما حصل منتخب عمان على نقطته الأولى.

ويأتي منتخب السعودية ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لعبه الجولة الثانية ضد جزر القمر المتذيل دون رصيد من النقاط.