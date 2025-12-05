كأس العرب – السكتيوي: طرد حمد الله بعثر أوراقنا ضد عمان

يرى طارق السكتيوي المدير الفني للمغرب أن طرد لاعبه عبد الرزاق حمد الله بعثر أوراقه خلال مباراة عمان.

وتعثر منتخب المغرب بالتعادل مع منافسه عمان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال السكتيوي عبر قناة الكأس: "منتخب عمان لديه لاعبين جيدين ولعب مباراة قوية أمام السعودية".

وأضاف "كنا أفضل من عمان في الشوط الأول لكن لم نسجل لكن إحراز الهدف كان مسألة وقت".

وواصل "نفكر في المباراة المقبلة ضد السعودية".

وأكمل "حافظنا على الروح والالتزام في الشوط الثاني، لكن طرد عبد الرزاق حمد الله بعثر أوراقنا".

وأنهى حديثه قائلا: "رغم النقص العددي كان من الممكن أن نخطف هدفا وننتصر".

ولعب منتخب المغرب بـ 10 لاعبين بعد طرد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 53.

وطرد حمد الله بعد ارتطام الحذاء في وجه مدافع عمان.

وشارك وليد الكرتي لاعب بيراميدز في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب وتم استبداله في الدقيقة 80.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على منافسه جزر القمر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر منتخب عمان من السعودية بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.

وبهذا التعادل وصل منتخب المغرب للنقطة الرابعة في صدارة مجموعته، بينما حصل منتخب عمان على نقطته الأولى.

ويأتي منتخب السعودية ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لعبه الجولة الثانية ضد جزر القمر المتذيل دون رصيد من النقاط.

