كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:34

انتصر الزمالك على الأهلي في الجولة 17 من الدوري المحترفين المصري لكرة اليد بنتيجة 22-20.

وأقيمت المباراة في صالة الشروق في الثالثة عصرا.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 9-9.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة بعد 16 مباراة.

وحقق الزمالك 13 فوز وتعادل في 1 وخسر 2.

فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 14 مباراة.

وحقق الأهلي 13 انتصار وخسر المباراة الأولى هذا الموسم محليا.

