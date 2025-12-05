كرة يد - الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين
الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:34
كتب : FilGoal
انتصر الزمالك على الأهلي في الجولة 17 من الدوري المحترفين المصري لكرة اليد بنتيجة 22-20.
وأقيمت المباراة في صالة الشروق في الثالثة عصرا.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 9-9.
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة بعد 16 مباراة.
وحقق الزمالك 13 فوز وتعادل في 1 وخسر 2.
فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 14 مباراة.
وحقق الأهلي 13 انتصار وخسر المباراة الأولى هذا الموسم محليا.
