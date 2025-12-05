قرعة كأس العالم 2026 – ترامب: ستشهدون حدثا لم تشاهدوه من قبل

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

ترامب - رئيس أمريكا - صورة أرشيفية

وعد دونالد رئيس أمريكا جمهور كرة القدم بأنه سيشاهد كأس عالم لم يشاهدوه من قبل.

وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026.

وحصل ترامب على جائزة فيفا للسلام.

وقال ترامب خلال الحفل: "هذا حقا أحد أعظم التكريمات في حياتي، أنقذنا حياة الملايين والملايين من الناس وتمكنا من إيقاف حروب قبل أن تبدأ وهذا أمر استثنائي".

أضاف "العالم أصبح مكانا آمنا الآن وسنحاول الإبقاء على ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "ستشهدون حدثا لم تشاهدوه أبدا في حياتكم".

ويقع منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:

التصنيف الأول

كندا – المكسيك – أمريكا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا

التصنيف الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا

التصنيف الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي - - تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراسو – نيوزيلاندا (باقي المنتخبات المتأهلة من تصفيات الملحق)

كأس العالم 2026 دونالد ترامب
نرشح لكم
سكالوني: الأردن الأقل شهرة في مجموعتنا لكن لا يوجد منافس سهل بـ كأس العالم كأس العالم - تفوق على بلجيكا.. تاريخ مواجهات مصر ضد منافسي المجموعة كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب جميع مباريات دور المجموعات كأس العالم - تكرارا لنسخة 2010.. المكسيك تواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح حوار ميسي: عن كأس العالم 2026 ولقب الدوري الأمريكي وجوارديولا وسكالوني هل يعود لويس سواريز إلى ناسيونال؟ نائب رئيس النادي يجيب رغم مباراة الجولة الأخيرة.. جلوبو: فلامنجو يطير إلى قطر يوم السبت رغم إصابة الركبة.. هاتريك نيمار يحافظ على حظوظ سانتوس بالبقاء في الدوري البرازيلي
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - دي لا فوينتي: ترشيح إسبانيا للفوز باللقب خطر عليها ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم 2026 - توخيل: لاعبو إنجلترا لديهم الخبرة اللازمة.. أنا من يحتاج إليها ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل ساعة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 - روبرتو مارتينيز: البرتغال تواجه فريقا غير معروف ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته ساعة | منتخب مصر
منافس مصر - رودي جارسيا لـ في الجول: القرعة مثيرة للاهتمام ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518523/قرعة-كأس-العالم-2026-ترامب-ستشهدون-حدثا-لم-تشاهدوه-من-قبل