قرعة كأس العالم 2026 – ترامب: ستشهدون حدثا لم تشاهدوه من قبل

وعد دونالد رئيس أمريكا جمهور كرة القدم بأنه سيشاهد كأس عالم لم يشاهدوه من قبل.

وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026.

وحصل ترامب على جائزة فيفا للسلام.

وقال ترامب خلال الحفل: "هذا حقا أحد أعظم التكريمات في حياتي، أنقذنا حياة الملايين والملايين من الناس وتمكنا من إيقاف حروب قبل أن تبدأ وهذا أمر استثنائي".

أضاف "العالم أصبح مكانا آمنا الآن وسنحاول الإبقاء على ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "ستشهدون حدثا لم تشاهدوه أبدا في حياتكم".

ويقع منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:

التصنيف الأول

كندا – المكسيك – أمريكا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا

التصنيف الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا

التصنيف الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي - - تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراسو – نيوزيلاندا (باقي المنتخبات المتأهلة من تصفيات الملحق)