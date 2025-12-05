لينجارد يرحل عن سيول الكوري الجنوبي

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد إنجلترا

أعلن نادي أف سي سيول الكوري الجنوبي رحيل الإنجليزي جيسي لينجارد بنهاية موسم 2025.

وستكون المباراة الأخيرة له مع الفريق أمام نادي ملبورن سيتي الأسترالي في دوري أبطال آسيا يوم 10 ديسمبر.

وأوضح النادي في بيانه: "لينجارد هو اللاعب الأكثر قيمة في تاريخ الدوري الكوري. لقد مثّل سيول على مدار العامين الماضيين، مقدما حضورا فريدا ساهم في تعزيز أداء الفريق ورفع قيمة العلامة التجارية للنادي بشكل كبير".

وأضاف "لقد أصبح رمزا ليس فقط للفريق، بل للدوري الكوري بأكمله."

وأتم "النادي حاول تمديد عقده، لكن لينجارد عبّر عن رضاه عن تجربته في كوريا الجنوبية، لكن رغبته كانت واضحة، فوق كل ذلك تضحيته للفريق خلال العامين الماضيين كقائد يرمز إلى نادي إف سي سيول أكثر من كونه لاعبا أجنبيا".

وخاض لينجارد 66 مباراة مع الفريق سجل 18 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

ولعب صاحب الـ 32 عاما لأندية مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست وبرايتون ووست هام وديربي كاونتي وبرمنجهام سيتي وليستر سيتي.

كما مثل منتخب إنجلترا في 32 مباراة دولية وسجل 6 أهداف بقميص الأسود الثلاثة.

لينجارد
