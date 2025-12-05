كأس العرب - لاعب الإمارات: لا فارق بين منتخب مصر الأول والثاني

أشاد يحيى الغساني لاعب منتخب الإمارات بمنتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الإمارات لحساب المجموعة الثالثة غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً على استاد لوسيل.

وقال الغساني لاعب منتخب الإمارات خلال المؤتمر الصحفي: "لا فارق بين منتخب مصر الأول والثاني غير المحترفين في أوروبا، وهذا ليس غريبا على مصر التي تنتج أساطير ولاعبين على مستوى عالي".

وأضاف "هي مباراة ممتعة لنا وليست صعبة ضد منتخب له اسم كبير في الكرة، ومع الجهاز الفني سنحاول تطبيق الأفكار في الملعب ونحقق نتيجة إيجابية".

وأتم "الخسارة ضد الأردن أصبحت وراء ظهورنا وسنحلل الإيجابيات والسلبيات، ويجب أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات وأن نظهر شخصية أقوى من المباراة الأولى، وسنواجه واحد من أفضل منتخبات البطولة".

وخسرت الإمارات من الأردن بنتيجة 2-1 فيما بدأ منتخب مصر البطولة بالتعادل مع الكويت 1-1.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الأخير بدون نقاط، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني بالتساوي مع الكويت بنقطة لكل فريق، ويتصدر الأردن الترتيب بـ 3 نقاط.