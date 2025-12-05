مؤتمر النني: أعرف لاعبي الإمارات جيدا.. وأتينا إلى هنا ولدينا طموحات كبيرة

يرى محمد النني لاعب المنتخب الثاني، أن منتخب الإمارات سيكون كتاب مفتوح أمام مصر.

ويلتقي منتخب مصر أمام الإمارات في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وقال النني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الإمارات: "خضنا مباراة جيدة أمام الكويت ولم يحالفنا الحظ في تسجيل أهداف".

وأكمل "حلمي طولان تحدث معنا بعد مباراة الكويت لإغلاق تلك الصفحة، والتركيز على مواجهة الإمارات".

وتعادل المنتخب المصري أمام نظيره الكويتي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب الإمارات أمام الأردن بثنائية مقابل هدف وحيد.

وعن الاستعداد للإمارات، قال "مباراة الإمارات مهمة لمنتخب مصر، لأننا أتينا إلى هنا ولدينا طموحات كبيرة للوصول لأبعد مدى في البطولة ".

وأضاف "درسنا نقاط القوة والضعف في منتخب الإمارات، وأعرف لاعبيهم جيدا لأنه جميعهم يلعبون في الدوري الإماراتي".

وتابع "بعض اللاعبين زملائي في فريق الجزيرة، وتحدثت مع الكابتن حلمي طولان واللاعبين عن المنتخب الإماراتي، لأن كل اللاعبين من الدوري الإماراتي وأعرفهم جيدا".

وأتم "تنظيم كأس العرب رائع، وأتمنى أن تكون المحافل والبطولات الدولية على الملاعب العربية".

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإماراتي الثامنة والنصف مساء في الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلتقي منتخب الكويت أمام نظيره الأردني.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة بـ3 نقاط بعد الفوز أمام الإمارات في الجولة الأولى 2-1، فيما يتقاسم منتخبا مصر والكويت المركز الثاني بنقطة وحيدة لكل منتخب.

