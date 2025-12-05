كأس العرب - مدرب الإمارات: سنواجه مصر أحد أفضل منتخبات البطولة

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

كوزمين أولاريو - الإمارات

أشاد كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات بأداء منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة غدا السبت في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الإمارات لحساب المجموعة الثالثة غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً على استاد لوسيل.

وقال مدرب منتخب الإمارات خلال المؤتمر الصحفي: "أمضينا يوما للاستشفاء بعد مباراة الأردن، لم نكن في حالة جيدة، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف "الآن لدينا مواجهة ضد منتخب مصر واحد من أفضل فرق البطولة ولديه لاعبون جيدون، وستكون مباراة صعبة، ونأمل تقديم مباراة أفضل".

وأكمل "لازمنا سوء التوفيق في الكثير من المباريات وليس المباراة الأخيرة وعلينا المضي قدما، ارتكبنا بعض الأخطاء وسنواصل وعلينا إيجاد الحلول لنصبح أكثر ثباتا واستقرارا ولتقليل ارتكاب الأخطاء المستمرة، بالطبع مواجهة مصر اختبار للجميع لنرى كيف نلعب تحت الضغط وهو اختبار لنا وليس لدينا خيارات ويجب المواصلة وألا نستسلم".

وواصل "نعاني لأن لدينا لاعبين لا يلعبون بشكل مستمر مع الأندية والبعض الآخر مصاب، ومن الصعب أن نحكم على قدرتهم البدنية على خوض 80 دقيقة أو مباراتين متتاليتين في وقت ضيق، وعلينا تقييم بعض اللاعبين وفقا لحالتهم وجاهزيتهم، وسنجري التغييرات في التشكيل الأساسي في مباراة الغد".

وأوضح "النتيجة ضد الأردن لم تكن عادلة ولم نستحقها".

وأتم عن منتخب مصر قائلا: "مصر لديها استحواذ وهجوم جيد وأهدروا ركلة جزاء وكرة القدم تعتمد على النتائج، وهو من أفضل المنتخبات التي شاهدتها في البطولة".

وخسرت الإمارات من الأردن بنتيجة 2-1 فيما بدأ منتخب مصر البطولة بالتعادل مع الكويت 1-1.

