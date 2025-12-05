مؤتمر طولان: أعتذر للكويت.. والإمارات يمتاز بالسرعة خاصة الرباعي الهجومي

بعث حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، برسالة إلى منتخب الكويت.

وأوضح طولان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الإمارات: "لا أقصد أي إساءة لمنتخب الكويت، كلنا أخوة وعرب، ولهم كل الاحترام والتقدير، وأعتذر لمنتخب الكويت لو شعروا بأي إساءة".

وقال المدير الفني للمنتخب عقب المباراة الكويت: "المباراة كانت من اتجاه واحد فقط أمام الكويت في الشوطين، كان بإمكاننا تسجيل 4 أو 5 أهداف في الشوط الأول وأيضا الثاني".. طالع تصريحات طولان بالكامل بالضغط هنا

وأكمل طولان "تحدثت عن إحصائيات وعدد الفرص الكبير على مرمى الكويت والاستحواذ، وكان من الممكن أن نخسر في نهاية الأمر بهدف في الهجمة الأخيرة للكويت، استحواذنا في الشوط الأول 75%، وعدد الفرص الضائعة في المباراة 31 فرصة".

وتعادل منتخب مصر أمام الكويت إيجابيا بهدف لكل فريق، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وعن الاستعدادا لمباراة الإمارات، قال طولان "تلاحق المباريات لا يسمح بإقامة حصص تدريبية طويلة وقوية، لأن يومين فقط بين المباراتين فترة غير كافية، ولكن نعمل على إراحة اللاعبين واستغلال تلك الفترة القصيرة في الاستشفاء لتجنب الإصابات".

وأضاف "نعقد محاضرات فيديو مع اللاعبين لدراسة أخطاء المباريات السابقة، والتركيز على الإيجابيات".

وأكمل "حزين لإصابة كريم فؤاد في مران الأمس، ولكن لدي الثقة في باقي اللاعبين لتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية".

وأتم "درسنا منتخب الإمارات، فريق جيد ولديه عناصر مميزة تمتاز بالسرعة خاصة الرباعي الهجومي، ولديهم القدرة على المراوغة".

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الإماراتي الثامنة والنصف مساء في الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلتقي منتخب الكويت أمام نظيره الأردني.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة بـ3 نقاط بعد الفوز أمام الإمارات في الجولة الأولى 2-1، فيما يتقاسم منتخبا مصر والكويت المركز الثاني بنقطة وحيدة لكل منتخب.

