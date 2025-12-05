كأس العرب – الكرتي: قاتلنا من أجل التعادل بعد الطرد ضد عمان

أوضح وليد الكرتي لاعب منتخب المغرب وبيراميدز أن فريقه قاتل من أجل التعادل ضد عمان.

وتعثر منتخب المغرب بالتعادل مع منافسه عمان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال الكرتي عبر قناة الكأس: "مباراة عمان كانت قوية والخصم كان عنيدا، تحكمنا في الشوط الأول وصنعنا الفرص لكن لم نسجل".

وأضاف "عقب الطرد في الشوط الثاني قاتلنا من أجل التعادل وكان يمكننا أن نخطف هدفا، لكن الخصم كان قويا".

وتابع "إن شاء الله نستطيع تقديم مباراة قوية ضد السعودية".

وواصل "يحدث أن يتمكن فريق يلعب بـ 10 لاعبين الفوز على منافس مكتمل، حاولنا أن نسجل عن طريق ركلة ركنية أو مرتدة سريعة، وهذا يدل على قتالية اللاعبين".

وأكمل "كنت أخوض مباريات مع بيراميدز قبل أن أستطيع الانضمام لمنتخب المغرب".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراة السعودية صعبة للغاية ضد لاعبين في دوري صعب وهيرفي رينار يعرفنا جيدا ودربنا من قبل، لكن إن شاء الله لما لا نفوز ونحصل على الـ 3 نقاط".

ولعب منتخب المغرب بـ 10 لاعبين بعد طرد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 53.

وطرد حمد الله بعد ارتطام الحذاء في وجه مدافع عمان.

وشارك وليد الكرتي لاعب بيراميدز في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب وتم استبداله في الدقيقة 80.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على منافسه جزر القمر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر منتخب عمان من السعودية بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.

وبهذا التعادل وصل منتخب المغرب للنقطة الرابعة في صدارة مجموعته، بينما حصل منتخب عمان على نقطته الأولى.

ويأتي منتخب السعودية ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لعبه الجولة الثانية ضد جزر القمر المتذيل دون رصيد من النقاط.