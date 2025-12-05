إكرامي: شكرا للأهلي وبيراميدز لدعمهم رمضان صبحي.. ونحن حاليا في موقف إنساني

تقدم إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي ولاعب الأهلي السابق بالشكر للأهلي وبيراميدز عما قدموه لرمضان صبحي من دعم مؤخرا.

وقال إكرامي عبر MBC مصر: "أشكر محمود الخطيب وياسين منصور والأهلي على دعم رمضان في محنته، وكذلك نادي بيراميدز ومسؤوليه وملاكه الإماراتيين، وأخص بالشكر لاعبي بيراميدز وهو يدعمون رمضان بطريقة لا تتخيلوها".

وأضاف "رمضان بخير، تأثر نفسيا في البداية والآن في حالة أفضل، ويحق للأقارب من الدرجة الأولى زيارته وبعض الاستثناءات عن طريق تصاريح خاصة من الوزارة، والحمد لله على كل شيء".

وأردف "نحن حاليا في موقف إنساني بعيدا عن كرة القدم، والكل يتعامل معه كونه إنسان بغض النظر عن كونه لاعب كرة قدم".

وسبق أن قرر النادي الأهلي انضمام مستشاريه القانونيين لفريق الدفاع عن رمضان صبحي.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، مثمنا فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، ومشددا على أهمية رمضان صبحي بوصفه أحد أفراد منظومة بيراميدز، وأنه مستمر منذ اللحظة الأولى في الدعم القانوني للاعب.

وتعرض رمضان صبحي للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

كما استمر حبس رمضان حتى 30 ديسمبر على ذمة قضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.