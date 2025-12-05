كأس العرب - تغيير في طاقم منتخب مصر أمام الإمارات

أقيم الاجتماع الفني لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب صباح اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخبا مصر والإمارات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت، على استاد لوسيل في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في كأس العرب المقامة في قطر.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

وقام المنتخب المصري بتغيير الشورت من الأبيض إلى الأسود نظرا لأن المنتخب الإماراتي يرتدي الشورت الأبيض.

ويرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع الفني كل من أيمن حافظ المدير الإداري، ومحمد منجي إداري الفريق، وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

وتعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل فريق، فيما خسر منتخب الإمارات أمام الأردن بثنائية مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخبين المصري والكويتي بنقطة لكل فريق، ثم الإمارات دون رصيد من النقاط.