كأس العرب - تغيير في طاقم منتخب مصر أمام الإمارات

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

مصر ضد الإمارات

أقيم الاجتماع الفني لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب صباح اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخبا مصر والإمارات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت، على استاد لوسيل في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في كأس العرب المقامة في قطر.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء.

وقام المنتخب المصري بتغيير الشورت من الأبيض إلى الأسود نظرا لأن المنتخب الإماراتي يرتدي الشورت الأبيض.

ويرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع الفني كل من أيمن حافظ المدير الإداري، ومحمد منجي إداري الفريق، وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

وتعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل فريق، فيما خسر منتخب الإمارات أمام الأردن بثنائية مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخبين المصري والكويتي بنقطة لكل فريق، ثم الإمارات دون رصيد من النقاط.

كأس العرب مصر الإمارات
نرشح لكم
كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر قرعة كأس العالم 2026 – ترتيب مباريات المنتخبات العربية بالكامل كأس العرب – كيروش: كنا نستحق الفوز على المغرب كأس العرب – السكتيوي: طرد حمد الله بعثر أوراقنا ضد عمان كأس العرب - لاعب الإمارات: لا فارق بين منتخب مصر الأول والثاني مؤتمر النني: أعرف لاعبي الإمارات جيدا.. وأتينا إلى هنا ولدينا طموحات كبيرة كأس العرب - مدرب الإمارات: سنواجه مصر أحد أفضل منتخبات البطولة مؤتمر طولان: أعتذر للكويت.. والإمارات يمتاز بالسرعة خاصة الرباعي الهجومي
أخر الأخبار
الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم 43 ثاتيه | منتخب مصر
كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر 13 دقيقة | كأس العرب
كأس العالم 2026 – مدرب الأردن: لا توجد فوارق كبيرة والسعودية خير مثال ضد الأرجنتين 24 دقيقة | آسيا
كأس العالم - قبل المربع الذهبي.. مواجهة محتملة بين ميسي أمام رونالدو حال تصدر مجموعتهما 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى 38 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم 2026 – الطرابلسي: سأحدث بعض التغييرات في قائمتي.. ومجموعتنا جيدة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
قرعة كأس العالم 2026 – الثأر عنوانها.. مواجهات مكررة في المونديال ساعة | تقرير في الجول
كأس العالم - تفوق على بلجيكا.. تاريخ مواجهات مصر ضد منافسي المجموعة ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته 4 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية
/articles/518513/كأس-العرب-تغيير-في-طاقم-منتخب-مصر-أمام-الإمارات