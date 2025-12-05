كأس العرب – المغرب المنقوص يتعثر بالتعادل مع عمان

تعثر منتخب المغرب بالتعادل مع منافسه عمان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ولعب منتخب المغرب بـ 10 لاعبين بعد طرد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 53.

وطرد حمد الله بعد ارتطام الحذاء في وجه مدافع عمان.

ويقود البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر الأسبق تدريب منتخب عمان حاليا.

وشارك وليد الكرتي لاعب بيراميدز في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب وتم استبداله في الدقيقة 80.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على منافسه جزر القمر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر منتخب عمان من السعودية بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.

وبهذا التعادل وصل منتخب المغرب للنقطة الرابعة في صدارة مجموعته، بينما حصل منتخب عمان على نقطته الأولى.

ويأتي منتخب السعودية ثانيا برصيد 3 نقاط قبل لعبه الجولة الثانية ضد جزر القمر المتذيل دون رصيد من النقاط.