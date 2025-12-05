كأس العرب - مدرب الأردن: حظينا بأقل وقت للراحة.. ونطمح للتأهل أمام الكويت

يأمل جمال السلامي مدرب منتخب الأردن تحقيق الفوز على الكويت للتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025، ويرى أن مباراة مصر في الجولة الأخيرة سيكون لها تصورا خاصا.

ويستعد منتخب الكويت لمواجهة الأردن في الجولة الثانية من كأس العرب غدا السبت في الواحدة ظهرا.

وقال السلامي عبر المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا من أجل التأهل لربع النهائي، نحن الفريق الوحيد في البطولة الذي حظى بأقل من 72 ساعة راحة بين المباراتين، وعلينا التعامل مع هذا الأمر، ونعلم حجم المسؤولية قبل المباراة ونأمل أن نوفق للفوز والتأهل للدور المقبل".

وأضاف "دائما المباريات بين الأردن والكويت تكون قوية، في السنوات الأخيرة فازت الأردن في مباراة وانتهت البقية بالتعادل".

وأوضح "المباراة ستقام في الثانية ظهرا في أجواء حارة، وعلينا أن نجد الحلول وربما سنجري بعض التغييرات الفنية وفقا لجهازية اللاعبين".

وأردف "طموحنا تحقيق نتيجة إيجابية لتصبح الأمور في أيدينا، نتمنى أن تسير المباراة في صالحنا، وإذا لم نحسم التأهل غدا لدينا مباراة أخرى ونريد أن تكون الأمور في أيدينا".

وعن قرعة كأس العالم، قال: "ستكون أجواء احتفالية وستحضر المجموعة سويا لمشاهدة القرعة لأننا ننتظر هذا الأمر منذ فترة، ونأمل أن تكون القرعة جيدة لنا وأن نظهر بشكل جيد في البطولة".

وينتظر منتخب الأردن معرفة مجموعته في قرعة كأس العالم 2026 والتي ستجرى اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في السابعة مساءً.

وأكمل "لا يجب أن ننسى أننا حققنا الفوز على الإمارات التي لعبت بـ 10 لاعبين، ووفقا لخصائص لاعبيهم فأنهم يمكنهم الوصول للنهائي بالسهولة".

وأتم "لم يتحدث أحد عن منتخب فلسطين وهو فريق مميز، نحن نعلم قدراتنا ونتعامل مع كل مباراة على حدى ونتطور والمباراة الأولى أعطتنا دفعة معنوية كبيرة، وهدفنا حاليا تحقيق الفوز والتأهل والمباراة الثالثة (ضد مصر) سيكون لها تصور خاص".

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.