برشلونة يعلن تمديد عقد إريك جارسيا حتى 2031

أعلن نادي برشلونة تمديد عقد إريك جارسيا لمدة 5 مواسم أخرى.

وسيبقى إريك لاعبا في برشلونة بعد توقيع العقد الجديد حتى 30 يونيو 2031.

وكشف النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اللاعب العقد الجديد في حفل يقام يوم الخميس 11 ديسمبر في مكتب رئيس النادي، ليتحدث بعدها لوسائل الإعلام.

ويبلغ جارسيا من العمر 24 عاما وبدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة قبل أن ينضم إلى فريق الشباب في مانشستر سيتي.

بعدما تم تصيعده للفريق الأول لمانشستر سيتي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى جيرونا ومنه إلى برشلونة في عام 2024.

اللاعب الإسباني الذي يجيد اللعب في مركزي المدافع والوسط، شارك هذا الموسم في 15 في مباراة في الدوري الإسباني مسجلا هدف وصنع آخر.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في تمام السابعة والنصف مساء السبت ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد.