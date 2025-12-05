برشلونة يعلن تمديد عقد إريك جارسيا حتى 2031

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - إريك جارسيا

أعلن نادي برشلونة تمديد عقد إريك جارسيا لمدة 5 مواسم أخرى.

وسيبقى إريك لاعبا في برشلونة بعد توقيع العقد الجديد حتى 30 يونيو 2031.

وكشف النادي الكاتالوني عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اللاعب العقد الجديد في حفل يقام يوم الخميس 11 ديسمبر في مكتب رئيس النادي، ليتحدث بعدها لوسائل الإعلام.

ويبلغ جارسيا من العمر 24 عاما وبدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة قبل أن ينضم إلى فريق الشباب في مانشستر سيتي.

بعدما تم تصيعده للفريق الأول لمانشستر سيتي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى جيرونا ومنه إلى برشلونة في عام 2024.

اللاعب الإسباني الذي يجيد اللعب في مركزي المدافع والوسط، شارك هذا الموسم في 15 في مباراة في الدوري الإسباني مسجلا هدف وصنع آخر.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في تمام السابعة والنصف مساء السبت ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

برشلونة إريك جارسيا
نرشح لكم
مؤتمر فليك: يحق للاعبين الغضب من عدم المشاركة.. ولكن تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة ميسي: جوارديولا الأفضل في العالم ونجح في تغيير طريقة اللعب بألمانيا وإنجلترا تقرير: بند يسمح برحيل رافينيا إلى الدوري السعودي بشرط جزائي أقل شبكة ESPN: قلق في ريال مدريد بسبب إصابة ألكسندر أرنولد أمام بلباو ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو مبابي يقود ريال مدريد لفوز كبير أمام بلباو بثلاثية ومطاردة برشلونة انتهى في الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(3) ريال مدريد
أخر الأخبار
كأس العالم 2026 – ساسي: سنتحد لصناعة التاريخ.. وهذه ميزة للنسخة المقبلة 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم 2026 – الجزيري: سنجهز بشكل ممتاز لخوض البطولة 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة 25 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - "أخطاء فجة".. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراته أمام الأهلي 36 دقيقة | كرة يد
كأس العالم 2026 – رينار: هدفنا التأهل للدور التالي 43 دقيقة | آسيا
الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم 45 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر 58 دقيقة | كأس العرب
كأس العالم 2026 – مدرب الأردن: لا توجد فوارق كبيرة والسعودية خير مثال ضد الأرجنتين ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518509/برشلونة-يعلن-تمديد-عقد-إريك-جارسيا-حتى-2031