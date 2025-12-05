مؤتمر فليك: يحق للاعبين الغضب من عدم المشاركة.. ولكن

تحدث هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة في المؤتمر الصحفي عن صعوبات اختيار اللاعبين وغضب البعض من عدم المشاركة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: " لا يمكنني إشراك أكثر من 11 لاعبا، وبالطبع في بعض الأحيان لا يكون اللاعبون سعداء بذلك".

وأضاف " هناك مسؤولية فيما يخص سلوك اللاعب عندما يكون محبطا. عليه أن يتقبل".

وأوضح "أحاول التحدث مع كل لاعب لا يشارك، أو ربما يعتقد أنه يجب أن يشارك".

وتابع "كنت لاعبا والآن أنا مدرب، ولذلك أقول إن أفضل فترة في حياتك هي فترة اللعب كلاعب، فاستمتع بها".

وواصل "استمتع بلعب كرة القدم، استمتع بكل تدريب وكل مباراة. في نادٍ مثل برشلونة من الوارد للغاية أن تجلس على مقاعد البدلاء، هذا شيء يجب أن تديره وتجيد التعامل معه".

وأكمل " لكن الأمر يعود لك كلاعب في تحديد كيفية التعامل سلبا أو إيجابا، ولا أعتقد أن الطريقة السلبية جيدة لك كلاعب، وليست جيدة للفريق أيضا".

وأضاف " أريد لاعبين يفكرون بشكل إيجابي حتى وهم غير سعداء، ويرغبون في تقديم كل شيء ليلعبون".

وتابع " عندما تشاهد المباراة ضد أتلتيكو مدريد، تجد اللاعبين الذين دخلوا كبدلاء حاضرين مباشرة، وهذه هي الرغبة التي نريدها من الجميع".

واختتم "في بعض الأحيان يكون الأمر مؤلما لك كمدرب، عندما تكون لديك بعض الشكوك بشأن اللاعبين، ولكن في النهاية هذا عملي ويجب أن أديره، وأحاول أن أكون صريحا معهم، فهذه هي طريقتي".

