كأس العرب - مدرب الكويت: منتخب مصر لم يشكل خطورة علينا.. وجمهورنا رقم 24

أوضح هيليو سوزا مدرب الكويت أن فريقه استحق الفوز على مصر في الجولة الأولى من كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب الكويت لمواجهة الأردن في الجولة الثانية من كأس العرب غدا السبت في الواحدة ظهرا.

وقال مدرب الكويت خلال المؤتمر الصحفي: "ستكون مواجهة الأردن تحدي جيد لنا أمام فريق جيد، وسنتحدى أنفسنا وسنحاول تطبيق ما تدربنا عليه، وأن نواصل على ما قدمناه في المباراة السابقة".

وأضاف "سنواجه فريق قوي لديه لاعبين جيدين وقدم أداءً جيدا، وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بالتأكيد".

وتابع "شكرا لدعم الجماهير الكويتية وهو مهم لنا بأن تكون جماهيرنا خلفنا، ونحن نسير في المسار الصحيح، بدأت منذ فترة بسيطة ولدينا طريق طويل".

وأردف "وعندما تشاهد مباراتنا ضد مصر وموريتانيا كان الجمهور اللاعب رقم 24 لأننا نمتلك 23 لاعبا في قائمتنا".

وعن التعادل مع مصر قال: "المنتخب المصري استحوذ على الكرة ضدنا وسدد على المرمى كثيرا، لكن كم عدد التسديدات ربما 4-5، أكثر الهجمات والتسديدات لم تشكل خطورة علينا من وجهة نظري".

وواصل "في بعض الأحيان لم نستطع أن نسجل بسبب الجودة، لكن كانت لدينا فرصة لمضاعفة النتيجة وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل، وهي نتيجة جيدة وأعتقد أننا استحققنا الفوز".

وأتم "نواجه في البطولة فرق قوية ولدينا الأدوات في المباراة القادمة ونريد استمرار التطور لمواجهة هذه الفرق وجاهزون للفوز وسنقاتل من أجله".

ويحتل منتخب الكويت المركز الثاني بعدما حقق نقطة بالتساوي مع مصر وخلف الأردن المتصدر برصيد 3 نقاط.