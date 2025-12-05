انتهت قرعة كأس العالم - مصر في المجموعة السابعة.. واكتمال المجموعات
الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 20:19
كتب : محمد سمير
تنطلق مراسم قرعة منافسات كأس العالم 2026 مساء اليوم الجمعة بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقع منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم.
وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.
لمتابعة تحديثات القرعة لحظة بلحظة من هنا.
المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.
المجموعة الحادية عشر: البرتغال - مسار 1 الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية - جامايكا - نيو كالديونيا) - أوزبكستان - كولومبيا.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن.
المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - مسار 2 الملحق العالمي (العراق - بوليفيا - سورينام) - النرويج.
المجموعة الثامنة: إسبانيا - كاب فيردي - السعودية - أوروجواي.
المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزلندا.
المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - مسار 2 أوروبا (أوكرانيا - السويد - بولندا - ألبانيا) - تونس.
المجموعة الخامسة: ألمانيا - كواراساو - كوت ديفوار - الإكوادور.
المجموعة الرابعة: أمريكا - باراجواي - أستراليا - مسار 3 في أوروبا (تركيا - رومانيا - سلوفاكيا - كوسوفو).
المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا.
المجموعة الثانية: كندا - مسار 1 في أوروبا (إيطاليا - ويلز - أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك) - قطر - سويسرا.
المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية - مسار 4 في أوروبا (الدنمارك - مقدونيا الشمالية - أيرلندا - التشيك)
مجموعات كأس العالم 2026:
انطلاق سحب القرعة
وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:
التصنيف الأول
كندا – المكسيك – أمريكا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا
التصنيف الثاني
كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا
التصنيف الثالث
النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي - - تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا
التصنيف الرابع
الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراسو – نيوزيلاندا (باقي المنتخبات المتأهلة من تصفيات الملحق)