وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك

كشف أنيس بن ميم وكيل أحمد الجفالي لاعب أبها السعودي المعار من الزمالك حقيقة تقدم اللاعب بشكوى لفسخ عقده مع الأبيض.

أحمد الجفالي النادي : أبها الزمالك

ويلعب الجفالي معارا منذ بداية الموسم لصفوف أبها السعودي حتى صيف 2026.

وقال بن ميم عبر MBC مصر: "الجفالي معار لأبها السعودي لنهاية الموسم من الزمالك، واللاعب لم يقدم شكوى لفسخ تعاقده مع الزمالك ولا يمكن قانونيا".

وأوضح "إذا قدم اللاعب شكوى ضد النادي ستكون للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة وليس لفسخ تعاقده كما يشاع".

وأتم "اللاعب لديه مستحقات متأخرة قدرها 80 ألف دولار".

وسبق أن كشفت إذاعة ديوان إف إم التونسية عن توجه الجفالي بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل فسخ تعاقده مع الزمالك والمطالبة بمستحقاته المالية.

وأشار التقرير إلى أن الجفالي يدرس في الوقت الحالي العودة للدوري التونسي في يناير المقبل بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.

وانتقل الجفالي إلى الزمالك في يناير 2025 قادما من اتحاد المنستير التونسي وحتى صيف 2028.

وانضم الجفالي إلى أبها السعودي مع بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ولم يشارك اللاعب التونسي مع فريقه السعودي في دوري الدرجة الثانية خلال 10 جولات سوى في مباراة واحدة كبديل في آخر 4 دقائق.

وكان ذلك خلال مواجهة العروبة في الجولة الثالثة بسبتمبر الماضي.