كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة

أوضح وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين وكولومبوس كرو الأمريكي حقيقة تواجده في قطر للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العرب 2025.

وتواجد مهاجم الأهلي السابق في قطر أمس الخميس لمؤازرة منتخب بلاده في التعادل مع تونس بنتيجة 2-2.

وقال وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين عبر أبو ظبي الرياضية: "تعرضت لإصابة بكسر في الكاحل وغبت لمدة شهرين وجاهز بنسبة 99% لكنني لم أتدرب حتى الآن، ووجدتها فرصة للتواجد في قطر لمؤازرة منتخب بلادي في كأس العرب".

وأضاف "منتخب فلسطين يضم لاعبين مجتهدين ومرهقين جدا، عدي الدباغ خاض مباراة في جنوب إفريقيا وانضم لنا وكذلك ميلاد تيرمانيني الذي شارك في مباراة قبل مواجهة قطر بيومين".

وأردف "التعادل مع تونس بنتيجة 2-2 لا يتحقق كل يوم، وأنا سعيد للشعب الفلسطيني".

وأكمل "أتواصل مع إيهاب أبو جزر بشكل دائم وتحدثت معه عن الأجواء وسعيد له لأنه يتعب كثيرا مع اللاعبين منذ توليه تدريب المنتخب وساهم في نقل المنتخب الفلسطيني لمكانة أفضل".

وتابع "هدف حامد حمدان رائع وتوقيت هدف زيد أكثر من رائع، و"صوتي راح" بعد الهدف الثاني ضد تونس".

وشدد "لدينا 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة ومدربنا لن يطلب من اللاعبين التعادل ضد سوريا بل الفوز، وسنحاول التأهل من دور المجموعات في الصدارة".

وردا على هل توقع أن فلسطين تتصدر الترتيب، أجاب: "لم أتوقعها بتلك الطريقة، وتوقعت أن نقدم شيئا لأننا نمتلك مجموعة قوية من اللاعبين وجهاز فني، تواجدنا في مجموعة قوية تضم بطل آسيا وفريق إفريقي قوي وسوريا لا أتابعها لكنها قدمت مباراة كبيرة ضد تونس في الجولة الأولى، وسعيد لمنتخب بلادي ونريد التأهل في الصدارة".

وأتم "أفضل التواجد لمساعدة زملائي والذين حققوا نتائج رائعة بدوني، وسأكون أول من يتواجد من أجل مساندتهم في أي شيء، أريد خوض المباريات لكن لا أستطيع وسأتواجد في قطر طوال مشوار فلسطين في البطولة".

video:1

سجل لتونس عمر لعيوني وفراس شواط، فيما سجل لفلسطين حامد حمدان وزيد القنبر.

التعادل رفع رصيد فلسطين لـ 4 نقاط في الصدارة، فيما حصدت تونس أول نقطة وأصبحت في المركز الثالث.