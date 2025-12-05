مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد

قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

لا صوت يعلو فوق قرعة كأس العالم 2026 ضمن أحداث اليوم بالإضافة إلى كأس العرب.

FilGoal.com يقدم لكم مباريات وأحداث والقنوات الناقلة اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025.

قرعة كأس العالم

تبدأ قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن الإخبارية وبي إن سبورتس 1.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثالث.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.

الدوري المصري لكرة اليد

ويلتقي في الثالثة عصرا مباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري لكرة اليد وتذاع عبر أون سبورت 1.

تقام المباراة علي صالة نادي هليوبوليس الشروق بدون جماهير.

كأس العرب

تبدأ مباريات المجموعة الثانية بلقاء عمان ضد المغرب في الرابعة والنصف عصرا.

وفي الثامنة والنصف مساءً تقام مباراة جُزر القُمر ضد السعودية.

وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وMBC مصر والكاس ودبي وأبو ظبي والشارقة الرياضية وشاشا.

الدوري الفرنسي

يحل مارسيليا ضيفا على ليل في الجولة 15 في العاشرة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 5.

