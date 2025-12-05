كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين

أبدى يوسف أيمن مدافع منتخب قطر عدم رضاه عن التعادل مع سوريا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال أيمن في تصريحاته لقناة الكاس: "فخور بالفريق. قدمنا أداء أفضل من المباراة الأولى واللاعبون لم يقصروا".

وأضاف "كان يمكننا لوم أنفسنا في المباراة الأولى ولكن في هذه المباراة لم يكن هناك أي تقصير".

وأكمل "الفرصة لا تزال قائمة ويمكننا البناء على ما قدمناه اليوم".

واختتم "لا أشعر بالرضا عن النتيجة ولكن الروح كانت حاضرة، والفريق كان يرغب في الفوز ولكنه لم يكن مقدرا لنا".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.