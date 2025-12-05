كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

معتز برشم - قطر

أبدى مشعل برشم حارس مرمى منتخب قطر عدم رضاه عن التعادل مع سوريا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال برشم في تصريحاته لقناة الكاس: "التعادل بطعم الخسارة. تلقينا الهدف في الدقائق الأخيرة، وربما كان هناك عدم تركيز أو تعب ولكن اللاعبين لم يقصروا".

وأضاف "أتتنا أكثر من فرصة للتسجيل ولم نسجل سوى هدف واحد ولم نستطع الحفاظ على النتيجة".

وأكمل "هذه هي كرة القدم ويجب أن نحاول الفوز بالمباراة القادمة".

وعن هدف عمر خربين قال: "دائما يخرج خارج المنطقة ليسدد، وكان لدينا تبديل قبلها وفي هذا الوقت كان التمركز خاطئا من بعض اللاعبين. هناك نسبة من الحظ فيها ككرة ثانية أيضا".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

مشعل برشم منتخب قطر كأس العرب
