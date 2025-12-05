كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية

أبدى خالد الحجة لاعب منتخب سوريا سعادته بالتعادل مع قطر في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال الحجة في تصريحاته لقناة الكاس: "نقطة مهمة بعد نقاط الفوز على تونس. لا أحد قصر من اللاعبين".

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لإسعاد الجمهور الذي يستحق ذلك".

وأكمل "لدينا مباراة مصيرية ونعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة كما عودناهم".

واختتم "لن نبخل بنقطة عرق وإن شاء الله سنتأهل للدور القادم. نتمنى مساندة الجميع في مباراتنا المصيرية القادمة مع إخوتنا الفلسطينيين".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.