البدري: أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات.. وهذا شعوري بعد الفوز

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

حسام البدري

أبدى حسام البدري مدرب الأهلي طرابلس سعادته بالتتويج بكأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي.

وقال البدري في تصريحاته لقناة النهار: "اليوم نكلل جهودنا بهذا الفوز الذي أهديه لجماهير الأهلي طرابلس، وله خصوصية أكبر لأنه في مصر وعلى أرض استاد القاهرة".

وأضاف "الفوز يضيف لتاريخي، والآن أعتبر أكثر مدرب مصري حقق بطولات في تاريخ البطولات المحلية وحتى الخارجية".

وأكمل "الفوز انتصار شخصي لي، وانتصار لهذه الجماهير العظيمة التي تساندنا وأشعر دائما بحبها".

وواصل "الأهلي يمثل حالة خاصة لنا جميعا واتمنى له الأفضل دائما، وكذلك أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر".

وتوج نادي الأهلي طرابلس بكأس ليبيا بعد الفوز على حساب أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة مساء الخميس.

وكان مقررًا أن تقام المباراة مساء الأربعاء، ولكن تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح الأهلي طرابلس في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، جاءت عن طريق عزو المريمي بعد متابعة كرة عرضية ارتدت من القائم الأيسر للحارس.

ثم أضاف عمران سالم الهدف الثاني، قبل أن يختتم الأنجولي مابولولو الهدف الثالث لأهلي طرابلس.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري الأهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب الأهلي بنغازي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، لينح في التتويج بثنائية الدوري والكأس الليبي.

حسام البدري الأهلي طرابلس
