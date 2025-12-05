علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة"

كشف علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن الوضع الذي يرغب فيه حتى يعود إلى الأهلي كمدرب.

وقال ماهر في تصريحاته لقناة النهار: "تربيت في الأهلي وعلاقتي قوية بمجلس إدارته، وتدريبه من أهدافي بالتأكيد ويسعدني حين أجد اسمي ضمن الترشيحات وحين يتمنى الجمهور تواجدي، والتوقيت بيد الله".

وعن تواجده في مقر النادي وقت اجتماع حسم مستقبل المدرب السابق خوسيه ريبيرو، أوضح "كانت مصادفة ولم أجتمع مع أحد في هذا اليوم.. وكان هناك حديث قبل ذلك ولكن لا يمكنني الكشف عن التفاصيل بحكم العلاقات الودية".

وأكمل "أتمنى تدريب الأهلي كمدير فني، لا يمكن بعد كل ما تعلمته واجتزته من مراحل أن يكون غير هذا".

وعن قصته مع محمود حسن تريزيجيه قال: "يجب أن أرى كل شيء بعيني ولا أكتفي بالتقارير. وهو بالفعل لم يلعب مع مدربه لمدة عامين. كتب فيه تقرير إنه لا يصلح للأهلي وكان يأخذ الكرة ليروضها وراء المرمى".

وأضاف "بعد ذلك كان يحكي لي: كنت أحاول الحديث مع اللاعبين فيقولون لي (اطلع برة). كان يعود لمنزله باكيا. قررت أن أرى هذا الفتى، وحين اختبرته وجدته متعطشا ويبذل كل جهده في التدريبات".

وكشف "كان إمام محمدين يريد ضمه في إنبي، وكان هناك أشخاص يسعون لتجنيسه في قطر، فأخذته وجعلته يوقع العقد مع محمد عامر مدير قطاع الناشئين فورا، وبعدها بفترة أخذته لمانويل جوزيه وطلبت منه أن يراه".

وواصل "قلت له: لو ذهبت للفريق الأول لن تلعب هنا (في الناشئين مجددا). وإياك أن تخشى أحدا، اضرب وائل جمعة ثم قبل رأسه واعتذر له، اضرب أبو تريكة واعتذر له. المهم ألا تعود إلى الناشئين مجددا".