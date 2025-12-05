كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

قرعة بطولة إفريقيا للسلة للسيدات

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية للسيدات لكرة السلة، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقب بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وتقام المباراة الافتتاحية للأهلي الجمعة أمام جمعية الأصدقاء الإيفواري.

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.

حضر مراسم القرعة التي أقيمت في قرعة فكري أباظة، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وهشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، ومصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

