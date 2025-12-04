وكيل حامد حمدان يكشف عن مستقبل اللاعب وتفاصيل الاتفاق مع الزمالك

كشفت سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، عن تفاصيل العروض التي تلقاها اللاعب ومستقبله.

ويتألق حامد حمدان مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

وأوضح الحاوي في تصريحات لقناة أون سبورت "في بداية العام، كانت المفاوضات سارية بين الزمالك وبتروجت، وعرض الزمالك 40 مليون جنيه لضم اللاعب قبل الاتفاق على تأجيل الانتقال إلى شهر يناير".

وأكمل "هناك اتفاق بين إدارتي الزمالك وبتروجت بانضمام حامد حمدان إلى الزمالك مقابل 20 مليون جنيه في يناير".

وأضاف "حامد حمدان يلعب في مصر منذ 8 سنوات وتحمل ما لا يمكن تحمله، وكان بعيدا عن المشاركة منذ شهرين والآن يحاول استعادة مستواه".

وعن مستقبل اللاعب رد "تركنا تفاصيل المفاوضات لإدارة نادي بتروجت، فالمدرب سيد عيد وإدارة النادي كانت السبب وراء تطور مستوى حامد حمدان".

وتابع "في الوقت الراهن لا يفكر حامد في أي شيء سوى التألق في كأس العرب بعد ما مر به خلال الشهرين الماضيين".

وبات منتخب فلسطين قريبا من عبور دور المجموعات في كأس العرب بعدما نجح في جمع 4 نقاط من فوز أمام قطر وتعادل أمام تونس.

ويحتاج منتخب فلسطين للتعادل أمام سوريا للتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

وعن تلقيه عروضا أخرى، رد وكيل اللاعب "نادي الشباب السعودي تواصل معي منذ أسبوع، ولكن تم تأجيل أي مفاوضات حتى نهاية كأس العرب".

وأتم "لم يتواصل الأهلي أو بيراميدز مع إدارة بتروجت لضم حامد حمدان".