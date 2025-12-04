الأهلي طرابلس يشكر مصر وينتقد الاتحاد الليبي بعد أحداث نهائي الكأس

قدم نادي الأهلي طرابلس الشكر لمصر بعد استضافتها نهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة.

وتوج نادي أهلي طرابلس بكأس ليبيا بعد الفوز على حساب أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة مساء الخميس.

وأصدر الأهلي طرابلس بيانا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "يتقدم الأهلي طرابلس بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على قدمته من حفاوة استقبال ورعاية مميزة وتسهيلات كبيرة أسهمت في إنجاح مباراة نهائي كأس ليبيا، وهو ما يؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأكمل البيان "يتقدم النادي بخالص التحية والتقدير إلى لاعبيه الأبطال وإلى الجهازين الفني والإداري، الذين أثبتوا معدن الأهلي الحقيقي توج بتحقيق كأس ليبيا بكل استحقاق، ويخص النادي بالشكر جماهيره الوفية التي رافقت الفريق في كل المراحل، وظلت مصدر القوة".

وأضاف النادي الليبي "يثمن النادي الدور الكبير الذي قامت به إدارة نادي الأهلي بنغازي من تعاون راق وتنسيق مهني ساهم في إنجاح هذا الحدث رغم ما شابه من عراقيل وعبث تنظيمي تتحمل مسؤوليته رئاسة الاتحاد الليبي، التي أخفقت مرة أخرى في الاضطلاع بواجباتها الرئيسية لضمان سير المسابقات بالشكل اللائق".

وأتم "هذا التتويج هو ثمرة عمل جماعي وتلاحم رياضي مشرف ورسالة بأن الأندية الليبية قادرة على حماية المنافسة والارتقاء باللعبة بعيدا عن الفوضى وسوء الإدارة".

وكان مقررًا أن تقام المباراة مساء الأربعاء، ولكن تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح أهلي طرابلس في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، جاءت عن طريق عزو المريمي بعد متابعة كرة عرضية ارتدت من القائم الأيسر للحارس.

ثم أضاف عمران سالم الهدف الثاني، قبل أن يختتم الأنجولي مابولولو الهدف الثالث لأهلي طرابلس.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، لينح في التتويج بثنائية الدوري والكأس الليبي.