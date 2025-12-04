البدري يتفوق على طارق مصطفى.. الأهلي طرابلس بطل كأس ليبيا

توج نادي أهلي طرابلس بكأس ليبيا بعد الفوز على حساب أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة مساء الخميس.

وكان مقررًا أن تقام المباراة مساء الأربعاء، ولكن تم تأجيلها بسبب غياب تقنية الفيديو.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح أهلي طرابلس في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، جاءت عن طريق عزو المريمي بعد متابعة كرة عرضية ارتدت من القائم الأيسر للحارس.

ثم أضاف عمران سالم الهدف الثاني، قبل أن يختتم الأنجولي مابولولو الهدف الثالث لأهلي طرابلس.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، لينح في التتويج بثنائية الدوري والكأس الليبي.

وسيقام نهائي كأس السوبر الليبي يوم الأحد المقبل بين الفريقين.

أدار المباراة محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان، ومحمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.