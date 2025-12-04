كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى

نجح منتخب سوريا في خطف تعادل قاتل أمام منتخب قطر في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

وكان المنتخب الفلسطيني نجح في تحقيق العودة أمام تونس ليتعادل 2-2 في إطار الجولة ذاتها.

وكان منتخب فلسطين حقق الفوز في الجولة الأولى أمام قطر بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز منتخب سوريا أمام تونس.

وبذلك بات ترتيب المجموعة على النحو التالي:

فلسطين 4 نقاط - سجل 3 استقبل 2 (فارق أهداف +1)

سوريا 4 نقاط - سجل 2 استقبل 1 (فارق أهداف +1)

تونس نقطة واحدة - سجل 2 استقبل 3 (فارق أهداف -1)

قطر نقطة واحدة - سجل 1 - استقبل 2 (فارق أهداف -1)

ويلتقي الجولة الأخيرة منتخب سوريا أمام فلسطين في صراع صدارة المجموعة، فيما تلتقي قطر أمام تونس في محاولة أخيرة من أجل التأهل بشروط.

وتنص اللائحة على اللجوء لفارق الأهداف في حالة تساوي منتخبين في النقاط.

التعادل يكفي

ويكفي منتخبا سوريا وفلسطين التعادل من أجل أن يتأهلا سوريا إلى الدور ربع النهائي.

وفي حالة التعادل تتأخل فلسطين في صدارة المجموعة، تليها سوريا بفضل فارق الأهداف التي تميل في كفة الفدائي.

وسيمنح تعادل قطر وتونس التأهل لفلسطين وسوريا مباشرة، حتى في حالة انتهاء المباراة بفوز أحدهما.

ماذا تحتاج تونس وقطر

يحتاج منتخبا تونس قطر إلى فوز أحدهما في المباراة النهائية، بشرط انتهاء مباراة فلسطين أمام سوريا بفوز أحد المنتخبين.

مثال: في حالة فوز تونس أمام قطر، وفوز فلسطين أمام سوريا، سيتساوى منتخبا تونس وسوريا بـ4 نقاط، ليتم وقتها اللجوء لفارق الأهداف.

وبالتالي يحتاج الفائز من مباراة تونس وقطر أن يحقق الفوز بفارق هدفين.