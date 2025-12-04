كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن

أبدى طارق سلمان لاعب منتخب قطر عدم رضاه عن التعادل مع سوريا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال سلمان في تصريحاته لقناة الكاس: "قدر الله وما شاء فعل. كنا الأفضل في أغلب دقائق المباراة وأهدرنا الكثير من الفرص ومن يهدر يستقبل".

وأضاف "في الدقائق الأخيرة كان هناك تراجع كبير أدى إلى كرة ثانية سددها عمر خربين".

وأوضح "يجب أن نتعلم، والنتيجة تحزننا. النقاط الثلاث كانت بين أيدينا، والمنتخب السوري كان قد فقد الأمل، ولكن سبحان الله، الكرة تلعب على تفاصيل صغيرة".

وتابع "رغم ذلك أشيد باللاعبين على الأداء الرجولي والمستوى الجيد في أغلب دقائق المباراة".

وأكمل "بإذن الله سنخرج بصورة أفضل في مباراتنا المقبلة مع تونس ونحقق الفوز".

وبسؤاله عن قرارات المدرب جولين لوبيتيجي بشأن الاعتماد على المزيد من عناصر الخبرة قال: "المدرب له وجهة نظر. في المباراة الأولى أمام فلسطين أتى الهدف في الدقائق الأخيرة واللاعبون لم يقصروا. اليوم وضع المدرب العناصر ذات الخبرة الأكبر وحدث نفس الشيء، ولكن المستوى اليوم كان أفضل من المباراة الأولى. الشراسة كانت حاضرة ولكن لم نسجل".

واختتم "إن شاء الله سنعود في المباراة المقبلة ونسعد جماهيرنا التي شجعتنا حتى آخر دقيقة".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.