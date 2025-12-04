كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

طارق سلمان

أبدى طارق سلمان لاعب منتخب قطر عدم رضاه عن التعادل مع سوريا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال سلمان في تصريحاته لقناة الكاس: "قدر الله وما شاء فعل. كنا الأفضل في أغلب دقائق المباراة وأهدرنا الكثير من الفرص ومن يهدر يستقبل".

وأضاف "في الدقائق الأخيرة كان هناك تراجع كبير أدى إلى كرة ثانية سددها عمر خربين".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية

وأوضح "يجب أن نتعلم، والنتيجة تحزننا. النقاط الثلاث كانت بين أيدينا، والمنتخب السوري كان قد فقد الأمل، ولكن سبحان الله، الكرة تلعب على تفاصيل صغيرة".

وتابع "رغم ذلك أشيد باللاعبين على الأداء الرجولي والمستوى الجيد في أغلب دقائق المباراة".

وأكمل "بإذن الله سنخرج بصورة أفضل في مباراتنا المقبلة مع تونس ونحقق الفوز".

وبسؤاله عن قرارات المدرب جولين لوبيتيجي بشأن الاعتماد على المزيد من عناصر الخبرة قال: "المدرب له وجهة نظر. في المباراة الأولى أمام فلسطين أتى الهدف في الدقائق الأخيرة واللاعبون لم يقصروا. اليوم وضع المدرب العناصر ذات الخبرة الأكبر وحدث نفس الشيء، ولكن المستوى اليوم كان أفضل من المباراة الأولى. الشراسة كانت حاضرة ولكن لم نسجل".

واختتم "إن شاء الله سنعود في المباراة المقبلة ونسعد جماهيرنا التي شجعتنا حتى آخر دقيقة".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

طارق سلمان قطر منتخب قطر منتخب سوريا كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية كأس العرب - خربين عن هدفه القاتل أمام قطر: لا أحب الزحام كأس العرب - "صاروخ خربين".. سوريا تضع قدما في ربع النهائي بتعادل قاتل أمام قطر كأس العرب - البطاط: التعادل مع تونس يؤكد أن الفوز على قطر ليس صدفة كأس العرب - ساسي: هذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس.. ونعتذر لجماهيرنا
أخر الأخبار
الأهلي طرابلس يشكر مصر وينتقد الاتحاد الليبي بعد أحداث نهائي الكأس 27 دقيقة | الوطن العربي
البدري يتفوق على طارق مصطفى.. الأهلي طرابلس بطل كأس ليبيا 53 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي ساعة | كأس العرب
كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518487/كأس-العرب-لاعب-قطر-من-يهدر-يستقبل-وسوريا-فقدت-الأمل-ولكن