كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

خوسيه لانا - مدرب منتخب سوريا

أبدى خوسيه لانا مدرب منتخب سوريا سعادته بالتعادل مع قطر في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال لانا في تصريحاته لقناة الكاس: "أقول دائمًا إن هدفي هو فعل أفضل شيء ممكن في المباراة، وبعدها ننظر إلى النتيجة في نهاية المباراة. أنا فخور باللاعبين فهم يركضون حتى تخور قواهم".

وأضاف "الآن النتيجة هي التعادل وهي جيدة لنا، وسنحاول حسم التأهل في المباراة المقبلة".

واختتم "هدفنا هو أن نحاول أن نصبح أفضل في المباراة القادمة، وأن نتحضر جيدا للمستقبل".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

