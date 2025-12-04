كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي

أبدى محمود المواس لاعب منتخب سوريا سعادته بالتعادل مع قطر في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب.

وقال المواس في تصريحاته لقناة الكاس: "حققنا تعادلا جيدا أمام أحد الفرق المتأهلة لكأس العالم. فريقنا مكون من الشباب ولا يوجد الكثير من عناصر الخبرة".

وأضاف "كنت أثق بفريقنا ولاعبينا وقدرتنا على تسجيل التعادل. لو كان هناك بعض الوقت كان يمكننا محاولة تحقيق الفوز".

وأوضح "ربما لم تلحظوا ولكن لعبنا بـ 3 مهاجمين في الشوط الثاني لإدراك التعادل، وأشكر المدرب على عمله معنا".

واختتم "أتوقع أن الجماهير تمتعت بالمباراة وبالأهداف وخصوصا هدفنا. كنت أثق بقدرة عمر خربين على تسجيل الكرة".

وخطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.