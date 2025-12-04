كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية

قدم جولين لوبتيجي مدرب منتخب قطر، اعتذاره للجماهير بعد التعادل المخيب أمام سوريا.

وتعادل منتخب سوريا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس العرب.

تقدم أحمد علاء لقطر برأسية في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90.

وقال لوبتيجي في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "لم نكن في المستوى الجيد أمام فلسطين، واليوم لم يتحسن المستوى كثيرًا".

وخسر منتخب قطر في الجولة الأولى أمام فلسطين بهدف نظيف.

وأكمل مدرب قطر "منتخب سوريا نجحوا في تسجيل هدف التعادل في وقت متأخر، وكنا نستحق ضربة جزاء".

وأتم لوبتيجي "أعتذر للجماهير القطرية، حاولنا الفوز بالمباراة وخلقنا فرصا كثيرة، ولا أملك الكلمات، حاولنا جاهدين حتى الدقيقة الأخيرة، ولابد من الاستعداد للمباراة القادمة".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويتقاسم منتخبا فلسطين وسوريا الصدارة بـ4 نقاط، فيما جمع منتخبا قطر وتونس نقطة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب سوريا أمام فلسطين، فيما تصطدم قطر بمنتخب تونس.