كأس العرب - خربين عن هدفه القاتل أمام قطر: لا أحب الزحام

كشف عمر خربين مهاجم منتخب سوريا عن تفاصيل هدفه القاتل في شباك قطر.

وتعادل منتخب سوريا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس العرب.

تقدم أحمد علاء لقطر برأسية في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90.

وأوضح عمر خربين عبر قناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "تعادل جيد أمام قطر في ملعبه ووسط جماهيره، والمواجهة أمام فلسطين في الجولة الأخيرة ستكون مباراة التأهل لربع النهائي".

وتحدث عن هدفه القاتل في شباك قطر "أحاول الابتعاد عن زحام منطقة الجزاء، وحاولت الخروج للمساحة الفارغة لأتسلم الكرة وأسددها لتسكن الشباك".

🇸🇾 ســوريـا 1-1 قــطــر 🇶🇦



عمر خربين 🤩💚💚🔥#سوريا_قطر | #كأس_العرب2025 | 🇶🇦

كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 4, 2025

وعن مواجهة فلسطين في الجولة الأخيرة، قال "منتخب فلسطين غالي علينا، ونتمنى التوفيق للفريقين في الجولة الأخيرة".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويتقاسم منتخبا فلسطين وسوريا الصدارة بـ4 نقاط، فيما جمع منتخبا قطر وتونس نقطة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب سوريا أمام فلسطين، فيما تصطدم قطر بمنتخب تونس.