كأس العرب - خربين عن هدفه القاتل أمام قطر: لا أحب الزحام

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 21:28

كتب : FilGoal

سوريا ضد تونس

كشف عمر خربين مهاجم منتخب سوريا عن تفاصيل هدفه القاتل في شباك قطر.

وتعادل منتخب سوريا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس العرب.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - "صاروخ خربين".. سوريا تضع قدما في ربع النهائي بتعادل قاتل أمام قطر كأس العرب - ساسي: هذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس.. ونعتذر لجماهيرنا كأس العرب - البطاط: التعادل مع تونس يؤكد أن الفوز على قطر ليس صدفة

تقدم أحمد علاء لقطر برأسية في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90.

وأوضح عمر خربين عبر قناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "تعادل جيد أمام قطر في ملعبه ووسط جماهيره، والمواجهة أمام فلسطين في الجولة الأخيرة ستكون مباراة التأهل لربع النهائي".

وتحدث عن هدفه القاتل في شباك قطر "أحاول الابتعاد عن زحام منطقة الجزاء، وحاولت الخروج للمساحة الفارغة لأتسلم الكرة وأسددها لتسكن الشباك".

وعن مواجهة فلسطين في الجولة الأخيرة، قال "منتخب فلسطين غالي علينا، ونتمنى التوفيق للفريقين في الجولة الأخيرة".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويتقاسم منتخبا فلسطين وسوريا الصدارة بـ4 نقاط، فيما جمع منتخبا قطر وتونس نقطة.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب سوريا أمام فلسطين، فيما تصطدم قطر بمنتخب تونس.

عمر خربين سوريا كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية كأس العرب - "صاروخ خربين".. سوريا تضع قدما في ربع النهائي بتعادل قاتل أمام قطر كأس العرب - البطاط: التعادل مع تونس يؤكد أن الفوز على قطر ليس صدفة كأس العرب - ساسي: هذه ليست طريقة لعب تليق بمنتخب تونس.. ونعتذر لجماهيرنا
أخر الأخبار
الأهلي طرابلس يشكر مصر وينتقد الاتحاد الليبي بعد أحداث نهائي الكأس 25 دقيقة | الوطن العربي
البدري يتفوق على طارق مصطفى.. الأهلي طرابلس بطل كأس ليبيا 51 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - التعادل يكفي لتأهل فلسطين وسوريا.. حظوظ منتخبات المجموعة الأولى ساعة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - لاعب قطر: من يهدر يستقبل.. وسوريا فقدت الأمل ولكن ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مدرب سوريا: اللاعبون يركضون حتى تخور قواهم.. وهذا هو هدفنا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - المواس: سوريا فريق شاب وقدم مباراة ممتازة أمام منتخب مونديالي ساعة | كأس العرب
كأس العرب - لوبتيجي: كنا نستحق ضربة جزاء أمام سوريا.. وأعتذر للجماهير القطرية ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518483/كأس-العرب-خربين-عن-هدفه-القاتل-أمام-قطر-لا-أحب-الزحام