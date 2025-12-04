كأس العرب - "صاروخ خربين".. سوريا تضع قدما في ربع النهائي بتعادل قاتل أمام قطر

خطف منتخب سوريا تعادلا قاتلا أمام قطر بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تقدم لمنتخب قطر أحمد علاء في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل عمر خربين بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90 ليخطف لنسور قاسيون.

وبتلك النتيجة يتقاسم منتخب سوريا الصدارة مع المنتخب الفلسطيني برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما بقي منتخب قطر بنقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب تونس.

ونجح منتخب سوريا في الفوز بالجولة الأولى أمام تونس بهدف نظيف، فيما سقط منتخب قطر أمام فلسطين بالنتيجة ذاتها.

التشكيل:

قطر: مشعل برشم - طارق سلمان - الهاشمي الحسين - همام الأمين - عيسى لاي - جاسم جابر - عبد العزيز حاتم - محمد وعد -- محمد مناعي - أكرم عفيف - إدميلسون جونيور

سوريا : إلياس هدايا - أحمد فقا - عبد الله الشامي - عبد الرزاق محمد - زكريا حنان - محمد عنز - إلمار إبراهام - محمد الحلاق - محمود المواس - عمر خربين - أنطونيو يعقوب

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بمحاولات قطرية من أجل الفوز، بعد الخسارة في الجولة الأولى.

ونفذ أكرم عفيف ركنية في الدقيقة 11 إلى محمد مناعي ليسددها ولكن تمر بجوار القائم الأيسر لحارس سوريا بقليل.

وسدد إدميلسون جونيور جناح المنتخب القطري في الدقيقة 14 ولكن مرت بجوار قائم حارس سوريا بقليل.

وأهدر عمر خربين فرصة خطيرة في الدقيقة 21 بعدما اختار التسديد لتصطدم بالهاشمي الحسين وتتحول لركنية

وانفرد عمر خربين بالمرمى في الدقيقة 22 ولعب كرة ساقطة من أعلى الحارس ولكن محمد وعد مدافع قطر يتدخل ليبعدها إلى ركنية ويصطدم بالقائم.

وأهدر همام الأمين لاعب قطر يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى سوريا بتسديد الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تألق أحمد فقا المدافع السوري في إبعاد الكرة على خط مرماه في الدقيقة 55.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح قطر في الدقيقة 57 بعد دفع زكريا حنان مدافع سوريا للاعب قطر همام الأمين، قبل أن يلغيه بداعي التسلل.

وأحرز البديل أحمد علاء الهدف الأول لقطر في الدقيقة 77 من رأسية رائعة.

video:1 🇸🇾 ســوريـا 1-1 قــطــر 🇶🇦



.عمر خربين 🤩💚💚🔥#سوريا_قطر | #كأس_العرب2025 | 🇶🇦

pic.twitter.com/otl6ghdZfa — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 4, 2025

حاول المنتخب السوري إدراك التعادل في الدقيقة 87، ولكن تصدى عيسى لاي مدافع قطر لتسديدة سيمون أمين مهاجم سوريا لتتحول الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 90 تألق عمر خربين ومنح منتخب بلاده هدف التعادل، بتسديدة صاروخية سكنت الشباك ليخطف لسوريا هدف التعادل.