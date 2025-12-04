"التقرير جاهز للعرض على النيابة".. بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن وفاة السباح يوسف محمد، كشفت من خلاله عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائي ليتم تسليمه إلى النيابة العامة.

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

إلحاقا للبيان الذى أصدرته الوزارة بالأمس بشأن إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

وإذ تؤكد الوزارة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي مشفوعاً بالتقارير والمستندات الرسمية التي تم التحصل عليها من الجهات المعنية ومنها الإتحاد المصري للسباحة ونادى الزهور وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة استاد القاهرة إضافة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بالوزارة والجاري تسليمها جميعاً إلى النيابة العامة .

وفى هذا المقام تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام عدم الانسياق خلف العديد من الشائعات المتواترة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقديراً للتحقيقات الرسمية التي تجري حالياً بمعرفة النيابة العامة.

ماذا حدث؟

توفى السباح يوسف محمد بعد نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية خلال خوضه أحد منافسات السباحة.

وقدم نادي الزهور تعازيه إلى أسرة اللاعب الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 12 عاما، وأعلن الحداد لـ 3 أيام.

فيما كشف الاتحاد المصري للسباحة عن تعرض اللاعب لحالة إغماء في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما.

وكان يوسف محمد قد توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وزارة الشباب والرياضة ستصدر بيانا بشأن تفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور الزمالك الصبر والسلوان.