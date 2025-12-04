"التقرير جاهز للعرض على النيابة".. بيان من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف محمد

الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

يوسف محمد - نادي الزهور

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن وفاة السباح يوسف محمد، كشفت من خلاله عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائي ليتم تسليمه إلى النيابة العامة.

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

إلحاقا للبيان الذى أصدرته الوزارة بالأمس بشأن إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يقرر إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة توج بذهبية منذ أيام.. الزهور يعلن الحداد على وفاة يوسف محمد صاحب الـ12 عاما

وإذ تؤكد الوزارة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي مشفوعاً بالتقارير والمستندات الرسمية التي تم التحصل عليها من الجهات المعنية ومنها الإتحاد المصري للسباحة ونادى الزهور وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة استاد القاهرة إضافة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بالوزارة والجاري تسليمها جميعاً إلى النيابة العامة .

وفى هذا المقام تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام عدم الانسياق خلف العديد من الشائعات المتواترة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقديراً للتحقيقات الرسمية التي تجري حالياً بمعرفة النيابة العامة.

ماذا حدث؟

توفى السباح يوسف محمد بعد نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية خلال خوضه أحد منافسات السباحة.

وقدم نادي الزهور تعازيه إلى أسرة اللاعب الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 12 عاما، وأعلن الحداد لـ 3 أيام.

لا يتوفر وصف.

فيما كشف الاتحاد المصري للسباحة عن تعرض اللاعب لحالة إغماء في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما.

وكان يوسف محمد قد توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وزارة الشباب والرياضة ستصدر بيانا بشأن تفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته وجمهور الزمالك الصبر والسلوان.

يوسف محمد
نرشح لكم
اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية كرة يد - يحيى خالد يتألق مجددا رغم خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة وزير الرياضة يقرر إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة توج بذهبية منذ أيام.. الزهور يعلن الحداد على وفاة يوسف محمد صاحب الـ12 عاما كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية
أخر الأخبار
كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - حارس قطر: تعادل بطعم الخسارة.. وهناك شيء من الحظ في هدف خربين 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - لاعب سوريا: نقطة هامة للغاية.. ومباراتنا أمام فلسطين مصيرية 3 ساعة | كأس العرب
البدري: أنا أكثر مدرب مصري حقق بطولات.. وهذا شعوري بعد الفوز 3 ساعة | الوطن العربي
علي ماهر: هكذا أريد العودة إلى الأهلي.. وقلت لتريزيجيه "اضرب أبو تريكة ووائل جمعة" 3 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية 3 ساعة | كرة سلة
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل حامد حمدان يكشف عن مستقبل اللاعب وتفاصيل الاتفاق مع الزمالك 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518480/التقرير-جاهز-للعرض-على-النيابة-بيان-من-وزارة-الرياضة-بشأن-وفاة-السباح-يوسف-محمد