كرة سلة - قائمة سيدات سلة الأهلي استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

أعلن ‏‎طارق خيري المدير الفني لفريق سلة السيدات بالأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقب بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت القائمة كالتالي:

دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر- ديليسا واشنطن - آسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال

ويشارك في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي: (الأهلي المصري - فيروفيارو الموزمبيقي - سبورتنج لواندا الأنجولي - داكار السنغالي - الجيش الرواندي - ماكومينو "الكونغو الديمقراطية" - فاب الكاميروني - ريج الرواندي - CNSS "الكونغو الديمقراطية" - هيئة المواني الكيني - فيرست بنك "نيجيريا" - FBA "كوت ديفوار")

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.